Hollandi ettevõte pole loobunud Pärnu miljarditehase plaanist

Hollandi ettevõte Power2X, mis teatas märtsis plaanist rajada Pärnusse miljardi euro eest tehas, mis hakkaks tootma aastas 500 000 tonni rohelist metanooli, on kindlameelselt plaaniga edasi minemas, kinnitas ERR-ile kohalik omavalitsus.

Pärnu linnavalitsuse esindaja ütles, et Power2X on neile kinnitanud, et tehase rajamisega tegeldakse aktiivselt.

"Selgitamisel on tooraine loomise tarneahel, selleks on RMK kestvuslepingute konkursil osalemine, toodangu realiseerimise logistika Eestis, turunõudluse täpsustamine, tehnoloogiate võrdlev analüüs, roheelektri hankevõimaluste läbirääkimine, e-kütuste alase konverentsi ettevalmistus Pärnus," lausus Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar.

Hollandi päritolu ettevõte Power2X teatas märtsis, et kavandab Pärnusse Niidu tööstuspiirkonda miljardi euro suurust investeeringut 500 000-tonnise aastavõimsusega metanoolitehase rajamiseks.

Samas on metanooli nõudluse kohta tekitanud küsimusi Taani riigi enamusosalusega taastuvenergiaettevõtte Ørstedi hiljutine otsus loobuda vähese nõudluse tõttu Rootsi metanoolitehase ehitamise projektist. Võrreldes Power2X-iga olid taanlaste plaanid kümme korda väiksemad: aastas plaaniti toota kuni 55 000 tonni rohelist metanooli.

Hollandlaste plaane see mõjutanud pole. "Ettevõtte esindaja sõnul pole mingit kahtlust plaanidega edasimineku suhtes esinenud," ütles Roosaar.

Tulevase tootmisala planeering ja keskkonnamõjude hindamine algatati tänavu märtsis.

Suurinvesteeringu tõttu tuleb teha muudatused ka Pärnu uude üldplaneeringusse, milles peaks nüüd arvestama tehase mõjudega, märkis Roosaar.

ERR on pöördunud küsimustega ka Power2X poole.

Power2X plaanide järgi hakkab Pärnu tehas aastas tootma 500 000 tonni rohelist metanooli aastas. Roheline tähendab seda, et metanooli toodetakse kestliku metsandustoodangu jääkidel ja rohelisel vesinikul, mille valmistamiseks kasutatakse tulevikus Eesti läänerannikule kerkivate meretuuleparkide toodangut, on ettevõte ise öelnud.

Tehas peaks tulevikus andma tarneahelas ja kohapeal tööd 200 inimesele. Tootmine on plaanis käivitada 2028. aastal.

Metanooli kasutatakse kütusena, lahustina ja antifriisina.

Power2X arendab ettevõtte teatel suuremahulisi tööstusprojekte, keskendudes vesinikule, ammoniaagile ja metanoolile ning omades mitmekesist projektiportfelli üle kogu Euroopa. Power2X-i tegevust toetab rahaliselt CPP Investments, globaalne investeerimisühing, mis investeerib Kanada pensionifondi (CPP) kapitali.