Metanoolitehas peab esitama põhjalikuma mõjuanalüüsi

Metanoolitehase rajamine on tekitanud mitmeid küsimusi ja ka arendaja plaanid on läinud täpsemaks. Seetõttu hinnatakse uuesti üle, kas Pärnu asukoht ikka on tehasele parim.

"Tegelikult oligi küsimus selles, et asukoha analüüs sai juba Pärnu linnavalitsusele varem esitatud, aga see ei olnud päris täpne. Me pidime kolme osapoolega läbi rääkima, mis see piisav detailsus oleks, sest tegelikult arendajal on enamus sellest infost juba olemas. Teistpidi mõned detailid sõltuvad tehnoloogilisest lahendusest, mis ka arendajale endale veel lõpuni teada ei ole. Vaja on kindlustada, et see tehas tuleb tõesti parimasse asukohta," sõnas majandusministeeriumi planeeringute asekantsler Ivan Sergejev.

Pärnut on Power2X eelistanud meretuuleparkide arendusi silmas pidades. Pärnu abilinnapea Silver Smeljanski sõnul on ministeeriumi ja arendajaga kokku lepitud, et tuleb täpsustada asukohavaliku kriteeriume.

"Meil on vaja teada nii territooriumi vajadust, logistilisi vajadusi, üleüldist ohu- ja mõjuhinnangut, mida see ümbritsevale keskkonnale kaasa toob. Seda oleme palunud arendajal ametkondadega veel täpsustada," sõnas Pärnu abilinnapea Silver Smeljanski.

Smeljanski sõnul hinnatakse analüüsi käigus ka võimalust jätta vääriselupaikadega metsaala tulevase tehase alast välja. Vääriselupaikade tööstusele andmise vastu on looduskaitsjad. Smeljanski sõnul otsib omavalitsus koos ministeeriumiga viise, kuidas planeerimisprotsessiga kiiremini edasi minna ja millise planeerimisvormiga, sest tegu on tähtsa investeeringuga.

"Ma loodan, et see tehas tuleb Pärnusse, et me töötame selle nimel. Kindlasti me ei vaata seda nagu väga lihtsalt ja, ja me jälgime kõiki õigusnorme ja seaduseid, mis selliste objektide puhul on vajalikud. Aga me oleme üsna kindlad, et see ikkagi Pärnusse tuleb," ütles Smeljanski.

Arendaja Power2X ütleb, et planeerimise protsessis on detailid täpsustunud, kuid mingit fundamentaalset muutust ettevõtte plaanides toimunud ei ole. Ka see, et ettevõte loobus osalemast RMK puiduoksjonil, ei muuda plaani tehas 2028. aastal tööle saada.

"RMK oksjonil öeldi, et kui me osaleme, siis peame ka täielikult järgima kogu lepingut, mille nad on meile esitanud. Meie jaoks oli probleem selles, et me ei

olnud veel selle lepingu tingimustega nii rahul, et see saaks RMK ja Power2x vahel hästi toimida. Nii et nende tingimustega ei saanud me antud tähtajaks nõus olla. Meie plaan pole kunagi olnud, et RMK oleks meie ainus tarnija. Koostöö RMK-ga on oluline, kuid ka ilma RMK-ta saame selle projektiga edasi minna. Peame läbirääkimisi eramaa omanikega, metsaomanikega ja põhimõtteliselt kogu turuga, valdavalt Eestis, aga ka Lätis," rääkis Power2X projektidirektor Peter Daemen.

Tehase põhjalikum asukoha analüüs loodetakse valmis saada paari kuu jooksul.