Trump jõustas kaitsetollid 10-protsendise baastariifiga kogu maailmale

USA president Donald Trump kirjutas alla korraldusele, millega kehtestas kaitsetollid baastariifiga 10 protsenti kõigile maailma riikidele. Euroopa Liidule on kaitsetolli määr 20 protsenti ja Hiinale koos eelnevalt kehtestatud 20 protsendiga 54 protsenti.

"Ma kirjutasin alla ajaloolisele täitevkorraldusele, millega kehtestatakse vastastikused tariifid riikidele üle kogu maailma. Vastastikune tähendab: nemad teevad seda meile ja meie teeme seda neile," ütles Trump Valges Majas.

"See on minu arvates üks tähtsamaid päevi Ameerika ajaloos," sõnas president.

Trumpi sõnul on kaitsetollide põhitariif 10 protsenti, kuid mõnele riigile kehtivad kõrgemad tariifid.

Trumpi Valges Majas korraldatud üritusel esitletud tabeli järgi on näiteks Hiinale ja Jaapanile kehtestatud imporditollide tariifid 34 ja 24 protsenti.

Valge Maja kinnitas ajakirjanikele, et baastaseme 10-protsendiline tariif hakkab kehtima 5. aprillil kell 12.01. Erinevatele kaubanduspartneritele kehtestatud kõrgemad määrad algavad 9. aprillil kell 01.01.

Euroopa Liidule kehtestab USA 20-protsendilise imporditolli.

Trump teatas märtsi lõpus, et teda jätab külmaks, kui näiteks autotootjad tõstavad pärast imporditariifide kehtestamist ameeriklaste jaoks autode hindu.

"Mind ei saaks see vähem huvitada. Ma loodan, et nad tõstavad hindu, sest kui nad seda teevad, siis ostavad inimesed Ameerika päritolu autosid. Meil on neid palju," ütles ta NBC saatejuht Kristen Welkerile.