Madridist saabus Tallinna ligi 1,5-tonnine grill

Michelini tärniga tunnustatud Tõnis Siigur otsustas oma uude restorani tellida spetsiaalse, käsitööna valmistatud grilli.

Aasta hiljem jõudis 1400 kilogrammi kaaluv keskklassi auto hinnaklassis köögimasin Madridist kohale. Eesti mõistes põhimõtteliselt ainulaadne.

"Tegu on avatud tule grilliga, ainult söe või puidu pealt ehk elus tuli. See on erinevateks osadeks jaotatud ehk erinevad küpsetamismeetodid: söeahi, suitsuahi, tavaline grillimisvõimalus, pöördvardad, flambadou avatud ja lihtsalt ilusa tule võimalus," loetles Siigur uue grilli töövõimalusi.

Põhimõtteliselt saab selle grilliga korraga terve sea ära küpsetada.

"Praktiline väärtus on see, et see on väga võimekas. See on nagu XXL grill ehk sellel on võimalus korraga vähemalt 50 portsu toidutoodet valmistada. Ja mina võtangi seda nii, et me käsitsi ei kruvi ühtki kruvi seina, vaid kasutame profiakuriistasid selleks ja grillimaailmas on see täpselt sama siis köögis – see annab mugavuse, kiiruse. Sellel on ka tohutu emotsionaalne väärtus, kuna see on avatud köök, paistab külastajatele kohe silma. Ja kindlasti kokal on siin hästi mõnus töötada," rääkis Siigur.