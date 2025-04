Eesti saatis riigist välja Vene marurahvuslase

Tema pikaajaline elamisluba tühistati ning lisaks määrati talle Eestisse sisenemise keeld.

10. märtsil tunnistas Harju maakohus Gorlovi süüdi rahvusvahelise kuriteo õigustamises sotsiaalmeediakeskkonnas Tiktok ning määras talle karistuseks 800 eurot trahvi.

Gorlovi süüdistati selles, et ta mullu 18. augustil eksponeeris avalikkusele suunatud striimiga sotsiaalmeediaplatvormil Tiktok avalikult agressiooniakti ja genotsiidi toimepanemisega seotud sümbolit – Venemaa Föderatsiooni vapi elementi, teatas Harju maakohus.

Kaitsepolitseiameti pressiesindaja Marta Tuul ütles ERR-ile, et Konstantin Gorlov on pika aja jooksul õhutanud rahvaste vahelist vaenu ja ohustanud Eesti julgeolekut.

"Eesti riik on Gorlovile andnud juba varasemalt mõista, et tema tegevus on vastuolus Eesti riigi õigus- ja väärtusnormidega. 2022. aastal tühistas PPA kehtetuks julgeolekukaalutlustel Gorlovi relvaloa, kuna ta oli pika aja jooksul ja süstemaatiliselt väljendanud lojaalsust ja toetust Venemaa Föderatsioonile ning tema tegevuses olid paremäärmuslikud ilmingud," rääkis Tuul.

Tuule sõnul toetab Gorlov Venemaa sõjalisi ja propaganda eesmärke ning tal on kontaktid Venemaa eriteenistuste ja sõjaväe huvides tegutsevate isikutega.

"Nimelt on Gorlov loonud ja arendanud Vene Imperiaalse Leegioniga seotud võitlusklubi, mille treeningutel harjutatakse külmrelvadega võitlust ning meditsiini. Lisaks tegutseb Gorlov Venemaa propaganda huvides aktiivselt sotsiaalmeedias," sõnas Tuul.