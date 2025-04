Trump: kaubandussõda ei tule kerge

USA president Donald Trump nentis laupäeval, et tema tollimaksudega kaasnev kaubandussõda ei tule kerge, kuid lubas "majandusrevolutsiooni", mis toob ameeriklastele ajaloolist tulu.

"PIDAGE VASTU, see ei ole kerge, kuid lõpptulemus on ajalooline," kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social, lubades, et tema majanduspoliitika "toob tagasi töökohti ja ärisid nagu ei eales varem".

Trump võttis sõna pärast seda, kui südaööl jõustus 10-protsendine "baastoll", mis tabab pea kõiki riike peale Mehhiko ja Kanada.

Kolmapäeval, 9. aprillil jõustuvad umbes 60-le USA kaubanduspartnerile, nende seas Euroopa Liidule, Jaapanile ja Hiinale, veelgi suuremad tollimaksud. Hiina ja EL on lubanud Washingtonile vastulöögi anda.

Wall Street läks sel nädalal Trumpi "vabastuspäeva" tollide peale vabalangusesse, aktsiad kukkusid järsult ka Aasias ja Euroopas.

Majandusteadlased hoiatavad, et tollimaksud võivad pärssida majanduskasvu ja kiirendada inflatsiooni.