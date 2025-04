Haridusministeerium kontrollib Ida-Virumaa koole

Narva koolides on järelevalve käimas juba märtsikuust saati. Esmaspäevast alustatakse kontrolli viies Kohtla-Järve munitsipaalkoolis, ütles haridus- ja teadusministeeriumi järelevalve valdkonna juht Helen Ruus.

"Me vaatleme seal nelja asja. Esiteks, et kas nendes klassides, kus õpe peab olema eestikeelne, see ka eestikeelne tõesti on. Siis kontrollime kõigi õppe-kasvatusala töötajate kvalifikatsiooni. Kolmandaks vaatame, et kas on tagatud logopeedi, eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi ning psühholoogi teenus kõigis koolides. Ning viimaseks seda, kuidas on õppeasutused ning nende pidaja kavandanud edaspidist eestikeelsele õppele üleminekut," rääkis Ruus.

Kohtla-Järvel oodatakse kontrolle põnevusega, et saada olukorra kohta tagasisidet, ütles Kohtla-Järve abilinnapea Alevtiina Jermakova.

"Tegelikult me seda järelevalvet üldse ei karda, me ootame. Me külastasime kõiki meie koole, me teame, mis seis seal on, aga muidugi see on väga tore, kui tulevad inimesed ja vaatavad kõrvalt ja juhivad meie tähelepanu [sellele], mida on vaja parandada, parendada, ja me tõesti ootame neid," kinnitas Jermakova.

Kohtla-Järve haridusjuht tunnistas, et eestikeelsele õppele üleminekule lisab pingeid linnas käiv koolide liitmise protsess.

"Tõesti probleem on olemas, lihtsalt liiga palju pingeid ja stressi kõikidel - vanematel ja lastel. Eesti keelele üleminek ja järelevalve ja liitmine, muidugi kõik need protsessid avaldavad mõju inimestele. Toetame, proovime kuidagi motiveerida ja räägime inimestega, et küll me saame hakkama kõik koos," rääkis Jermakova.

Kuna Narva koolid on kurtnud, et kontrollide tulemustest antakse vaid kirjalik ülevaade, kuid õpetajad tunnevad puudust suulisest tagasisidest, siis ütles järelevalve juht Elen Ruus, et see küsimus on lahendatav: "Tuleks võtta ühendust enda kooli järelevalvet koordineeriva inspektoriga ja kindlasti mingile kokkuleppele on võimalik jõuda."

Haridus ja teadusministeerium ning keeleamet teevad Kohtla-Järve koolides järelevalvet kahe kuu jooksul.