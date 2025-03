Ministeerium kontrollib Narva koolides eestikeelsele õppele üleminekut

Haridusministeeriumi kontroll Narva koolides kestab kaks kuud. Selle aja jooksul käivad ministeeriumi esindajad tundides, vestlevad õpetajate ja koolijuhtidega ning uurivad, kas õpetajate kvalifikatsioon vastab nõuetele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

haridus- ja teadusministeeriumi järelevalve valdkonna juht

"Kui peaks selguma, et mõnda õigusaktis sätestatud nõuet ei ole täidetud mõnes õppeasutuses, siis me teeme ettekirjutuse seda nõuet edaspidi täitma hakata. Järelevalve ongi üks oluline meetod, kuidas ülevaade saada, et kuidas eestikeelne õpe läheb," ütles haridus- ja teadusministeeriumi järelevalve valdkonna juht Elen Ruus.

Narva Keeltelütseumi on varem juba neli korda kontrollitud. Kohal on käinud nii haridusministeeriumi kui ka keeleameti esindajad, kuid ikkagi paneb järelevalve õpetajad ja lapsed närveerima.

"Mõned õpilased närveerivad ja mõnele õpetajale see on stress ka. Kuid päästab see, et tavaliselt kontrolli teostajad on intelligentsed, korrektsed, viisakad inimesed. Mul on vedanud alati," sõnas Narva Keeltelütseumi direktor Nadežda Tšerkašina.

Koolijuht on veendunud, et keeltelütseumis on eestikeelsele õppele üleminekuks kõik võimalused loodud, kuid mida arvab ministeerium, selgub maikuus. Narva linnavalitsuse hinnangul ei peaks riik üht ja sama asja mitu korda järjest kontrollima.

"Kontrollitakse seda, mida juba on kontrollitud. Kahe kuuga ei ole õpetaja keeleoskus muutunud, see on minu meelest mõttetu, palun vabandust. Ja teiseks, see tunnivaatlus, mis toimub, et ei anta õpetajale tagasisidet tunnivaatluse tulemuste kohta. Aga mõistlik oleks siiski inimestele tagasisidet anda ja ka väga inimlik," ütles Narva linnapea Katri Raik.

Ühtekokku on Eestis 48 eestikeelsele õppele üleminekuga seotud kooli ja kõigis neis kavatseb haridusministeerium lähiajal järelevalvet teha.