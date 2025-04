Maailma börsidel jätkub aadrilaskmine

Hongkongi börsiindeks Hang Seng kukkus esmaspäeval ligi 13 protsenti ja see oli rängim langus alates 1997. aasta Aasia finantskriisist.

Aadrilaskmine käis ka Jaapani börsil ning Tokyos tuli ajutiselt kauplemine peatada. Tokyo börsiindeks Nikkei langes ligi kaheksa protsenti. Ka Taiwani ja Lõuna-Korea börsidel tuli kauplemine peatada.

Langus jõudis seejärel ka Euroopasse, üleeuroopaline indeks Stoxx Europe langes kauplemispäeva alguses 5,5 protsenti. Esmaspäeva pärastlõunaks oli börs ligi 4,5 protsendiga miinuses.

Ka USA aktsiaturge tabas eelturul järsk langus. Tööstusindeks Dow Jones langes 2,33 protsenti, S&P 500 2,73 protsenti ja Nasdaq 2,59 protsenti.

Ajaleht The Wall Street Journal hindab, et S&P 500 pole karuturust kaugel. Termin karuturg tähendab varade hindade langust, millega kaasneb majanduslangus.

Maailma ühe suurima panga JPMorgan juht Jamie Dimon hoiatas, et Trumpi tollid tõenäoliselt kiirendavad inflatsiooni, kasvab ka majanduslanguse tõenäosus.

Dimon saatis oma iga-aastase kirja aktsionäridele ja ütles, et mida kiiremini praegune olukord lahendatakse, seda parem, sest mõningaid negatiivseid mõjusid on hiljem keeruline tagasi pöörata, vahendas The Times.

Ka finantshiiglane Goldman Sachs hindas, et majanduslanguse tõenäosus USA-s on kasvanud. Goldman Sachs prognoosis, et järgmise 12 kuu jooksul on USA majanduslanguse tõenäosus 45 protsenti. Veel paar päeva tagasi leidis pank, et majanduslanguse tõenäosus on 35 protsenti.