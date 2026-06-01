USA ja Iraani vahel kasvavad taas pinged ja nafta hind võttis suuna üles

USA ja Iraan vahetasid nädalavahetusel õhulööke ning islamiriigi meedia teatas esmaspäeva õhtul, et Teheran peatas vahendajate kaudu toimuvad kõnelused Ühendriikidega. Mure uue konflikti pärast kergitas taas nafta hinda.

Iraani režiim kritiseerib Iisraeli sõjalist tegevust Liibanonis ning uudisteagentuur Tasnim teatas, et riik peatab Iisraeli käitumise tõttu läbirääkimised USA-ga.

Investorid suhtuvad nüüd võimaliku kokkuleppe väljavaatesse üha pessimistlikumalt ning nafta hind on taas võtnud suuna üles. Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind kerkis ligi kuus protsenti ja oli esmaspäeva õhtul 97 dollarit barreli kohta.

Dollar tugevnes ja USA 10-aastaste võlakirjade tootlus tõusis 4,5 protsendini. USA 10-aastaste võlakirjade tootlus on kogu riigi laenukulude võrdlusalus.

Ka Euroopa ja Wall Streeti finantsturud langesid, samal ajal kui tehisintellektiga seotud ettevõtete aktsiad jätkasid võidukäiku. Maailma väärtuslikuma ettevõtte Nvidia aktsia kerkis ligi neli protsenti, kuna firma tutvustas esmaspäeval oma uut võimsat kiipi.