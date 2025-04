Eestisse saabus riigivisiidile Poola president Andrzej Duda.

Riigivisiidi kohtumiste keskmes on Eesti ja Poola julgeolekukoostöö. Arutelud käsitlevad Euroopa julgeolekut ja kaitset, koostööd NATO-s ning transatlantilisi suhteid. Tähtsal kohal on Läänemere piirkonna julgeolek, sõjaline koostöö ja ühised sammud hübriidohtude vastu. Samuti arutatakse Ukraina jätkuvat toetamist ning Venemaa ja Valgevenega seotud küsimusi. Majanduskoostöös on fookuses energeetika, Rail Baltica ja piirkondlike ühenduste arendamine ning koostöö Kolme Mere algatuses.

Teisipäeva ennelõunal toimub ametlik vastuvõtutseremoonia Vabariigi Presidendi Kantselei ees, millele järgneb presidentide kohtumine ja ühine pressikonverents. Pärast seda kohtub Poola president riigikogu esimehe Lauri Hussari, peaminister Kristen Michaliga ning asetab pärja Vabadussõja võidusamba jalamile. Pärastlõunal kohtuvad president Andrzej Duda ja Poola esileedi Agata Kornhauser-Duda Eestis elavate poolakatega. Õhtul annavad president Alar Karis ja Sirje Karis Poola presidendipaari auks riigiõhtusöögi Eestimaa rüütelkonna hoones.

Kolmapäeval külastab president Duda küberjulgeoleku väljaõppekeskust CR14 (Cyber Range), kus asuvad NATO ja Eesti küberharjutusväljad ning saab seal ülevaate Eesti ja NATO küberkaitsekoostööst.

Poola ja Eesti presidendipaarid külastavad koos Pelgulinna Riigigümnaasiumi, kus tutvutakse Eesti hariduselu ja kooli õppetööga. Visiit lõpeb Poola presidendi ja esileedi vastuvõtuga Tallinna raekojas, millele järgneb ametlik lahkumistseremoonia Raekoja platsil.

Poola esileedi Agata Kornhauser-Duda ja Vabariigi Presidendi abikaasa Sirje Karis külastavad teisipäeval Vanalinna Hariduskolleegiumi, et tutvuda kooli ja õpilaste igapäevaeluga ning Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskust, mis pakub toetust abivajavatele lastele ja noortele. Veel saavad nad ülevaate Eesti moedisainist Lilli Jahilo moemajas ning Anni Arro Stuudios kohtuvad nad Eesti ja Poola haridus- ja kultuurivaldkonna esindajatega.