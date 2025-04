EL keelab alkoholi kahjulikusele viidates etanooli puhastusvahendites

Euroopa kemikaaliamet on astumas samme etanooli keelamiseks puhastuvahendites, viidates, et tegu on kantserogeense ja reproduktiivtoksilise ainega. Keemiatööstuse liidu väitel on olukord absurdne, kuna käte ja pindade puhastamiseks kasutatava etanooli keelamise aluseks on võetud andmed alkoholi joomise mõjust inimorganismile.

Enamik mäletab hästi koroonaaja massilist käte puhastamist avalikes kohtades. Viiruste hävitamiseks vajalike desinfitseerimisvahendite üks põhikomponente on etanool ehk etüülalkohol. Rahvakeeles tuntakse seda ka viinapiiritusena.

Etanool on laialdaselt kasutatav tarbekeemias, sellele sarnaste omadustega alternatiivid puuduvad. Eriti oluline on etanool tervishoiuvaldkonnas, ükski teine aine ei suuda nii tõhusalt peatada nakkuste levikut, seda lisatakse puhastus-, hooldus- ja farmaatsiatoodetesse ning kasutatakse toidusektoris, parfümeerias ning mujal. Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO) soovitab etanoolipõhiseid kätepuhatusvahendeid kui "kullastandardit kätehügieenis."

Oluline on ka asjaolu, et etanool on looduslik aine, mida saab ka Eestis toota nii kartulist kui teraviljast. See laguneb ja hajub looduses kiiresti.

Nüüd aga tegelevad Euroopa ametiasutused puhastuvahendites kasutatava etanooli ümberkvalifitseerimisega reproduktiivtoksiliseks ja kantserogeenseks aineks.

Eesti Keemiatööstuse Liidu tegevdirektor Hallar Meybaum ütles ERR-ile, et see kava on põhjustanud keemiatööstuse valdkonnas üle Euroopa keeristormi ja segaduse.

Asi sai alguse kestlikkust toetavast kemikaalistrateegiast, kus hakati otseste ohtude asemel rohkem tegelema riskide hindamisega. Aga riske hinnati Meybaumi väitel totaalselt valesti.

Nimelt on igale keemiatootele eraldi regulatsioonid ainetele, segudele, pindaktiivsetele ainetele ja biotsiididele. Desinfitseerimisvahendites kasutav etanool kui toimeaine tuleb samuti Euroopa Liidus heaks kiita.

"See heakskiit on edasi lükkunud juba 15 aastat, Euroopa Kemikaaliameti Biotsiidikomitee sai nüüd lõpuks Kreeka venitamise järel vastava toimiku kätte. Komitee aga lähtus möödunud sajandi seitsmekümnendatel tehtud inimkatsetest, mis tõestasid, et etanooli sisaldava joogi joomine on inimese tervisele kahjulik," sõnas Meybaum.

Alkoholi kahjulikkus ja vähki tekitav mõju on ammu teada. Aga võrreldud on võrreldamatuid asju.

Meybaumi sõnul on tegemist sisuliselt riskijuhtimiskriisiga, kus laiendatakse meelevaldselt ühe kasutusala riskid teisele kasutusalale ehk kantakse alkoholijoomise kahjulik mõju otse üle käte puhastamisele etanooli baasil tehtud puhastusvahenditega.

"Etanooli tegelik kasutusala keemiatööstuses ongi hoopis midagi muud. Kokkupuude on ju etanooli sisaldaval tootel ainult inimese nahaga ja kaudselt ka sissehingamisel. Aga arvesse võeti hoopis inimkatsed, kus manustati etanooli suu kaudu. Lisaks pannakse etanoolisisaldusega toodetesse tihti ka erilist mõruainet, kuid neid tooteid ei saa sisuliselt kasutada alkoholi aseainena," ütles Meybaum.

Kui Euroopa Kemikaaliamet etanooli keelustab, siis ei saa seda enam kasutada ka pesuvahendites, hooldus- ja puhastustoodetes, ravimitööstuses, kosmeetikatoodetes ning alles jäävate üksikute rakenduste puhul tuleks järgida karme piiranguid.

Eesti üks suurematest puhastusvahendite tootjatest on AS Chemi-Pharm, mille tooted on müügil ligi 30 riigis. Ettevõtte nõukogu esimees Andres Oltjer ütles, et tegemist on absurdse olukorraga, kus etanooli kasutamist käte puhastusvahendina peetakse ohtlikuks, kuid etanooli joomist viinana mitte.

Alkoholi müüki poodides ja restoranides nimelt reguleerivad hoopis toiduohutuse eeskirjad.

Eesti Keemiatööstuse Liit tegi pöördumise ministeeriumide poole

Liit rõhutas, et etanooli keelustamine puhastusvahendites on järjekordne näide ülereguleerimisest, mis toob kaasa kahju mitte ainult keemiatööstusele, vaid ühiskonnale laiemalt, eriti inimeste tervisele. Lisaks saab kannatada Euroopa üldine konkurentsivõime, sest konkurendid säärast ümberklassifitseerimist ei kaalu.

"Jälgime suure murega, et Euroopa ametiasutused tegelevad etanooli ümberklassifitseerimisega biotsiidide määruse (BPR, (EL) 528/2012) ning klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määruse (CLP, (EL) 1272/2008) alusel. Biotsiidsete toimeainete hindamismenetluse osana on juba tehtud ettepanek klassifitseerida etanool reproduktiivtoksiliseks ja kantserogeenseks, kategooria 1 (KMR 1), kuna neid mõjusid võib täheldada pärast alkohoolsete jookide suukaudset manustamist. See tähendab, sellist toimeainet ei tohi reeglina heaks kiita," märgitakse pöördumises.

Ümberkvalifitseerimise lõplik arutelu toimub selle aasta sügisel, kehtima peaks hakkama aga 2027.

Andres Oltjeri sõnul on etanool oluliselt efektiivsem puhastuvahend kui alkoholide rühma kuuluv propanool, mille kasutamist ei kavateta keelata.

"Sünteetiliselt toodetud propanoolid on viiruste vastu nõrgemad ja haiglates tuleb ka tervishoiutöötajatel ning patsientidel harjuda propanooli eeterliku õli sarnase tugeva lõhnaga. Etanool on ka odavam kui propanool," märkis Oltjer.

Chemi-farm peab etanooli keelustamise järel kogu tooteportfelli ümber tegema. Iga toode vajab eraldi testimist selle mõju kohta nii viiruste suhtes kui ka inimeste tervisele laiemalt, eriti kuidas see mõjub inimese nahale ja hingamisteedele.

Praegu aga puuduvad alternatiivid farmaatsia- ja toiduainetööstuses ning lõhna- ja maitseainete tootmises, kus etanooli kasutatakse tihti loodusliku päritoluga toimeainete ekstraheerimiseks.

Keemiatööstuse liit palub pöördumises Eesti ministeeriume ja uut valitsust näidata lubatud pühendumust õigusaktide lihtsustamisele ja ettevõtete toetamisele, lükates tagasi ebaadekvaatse keelustamise.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium esindaja vastas ERR-ile, et teemaga tegeleb Eestis sotsiaalministeerium, sotsiaalministeerium lubas ajapuudusele viidates teatada, millised on Eesti seisukohad, kolmapäeva ennelõunal.