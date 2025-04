Euroopa Komisjon sai rohelise tule USA tollimaksudele vastamiseks

"Eesti toetas komisjoni ja on tegelikult algusest peale toetanud komisjoni lähenemist. Meie puhul olid kaubaartiklid, mille pärast me tundsime muret, mida me praegu impordime Ameerika Ühendriikidest otse. Näiteks peeglid. Komisjon võttis kõike seda arvesse ja pani kokku sellise paketi," lausus Eesti suursaadik Euroopa Liidu juures Kyllike Sillaste-Elling.

Millised tollimaksud plaanib Euroopa Komisjon kehtestada, ei ole praegu teada, kuid Brüsseli kuulduste järgi võivad tulla kuni 25-protsendised tollimaksud Ameerika terasele, põllumajandussaadustele näiteks lihale või sojaubadele. Kokku võib see puudutada kuni 22 miljardi euro jagu kaupa.

Komisjoni hinnangul oleks see proportsionaalne vastus kuu aja eest kehtestatud Ameerika terase ja alumiiniumi tollimaksudele.

"See ei ole veel suur kaikalöök kaubavahetusele USA ja Euroopa Liidu vahel. [Komisjon] tahab öelda, et need on meie võimalused, see on see, mida me tahame. Me tahame näidata, et sellel kõigel on tagajärjed, aga me oleme valmis siiski [USA-ga] läbirääkima," ütles Hollandi ajalehe NRC Euroopa Liidu korrespondent Rik Rutten.

"Ma kordan, ja jään seda kordama seniks kuni ma muutun näost kahvatuks: me ei taha tollimakse. Me tahame neid vältida. Me ei alustanud seda olukorda, me üritame seda parandada. Me ootame, et ameeriklased meiega tõisiselt rääkima hakkaks," lausus Euroopa Komisjoni kõneisik Olof Gill.

Viimase kuu on komisjon püüdnud arvestada kõigi liikmesriikide soovidega. Algsest pakutud nimekirjast on teiste seas itaallaste ja prantslaste survel välja jäänud näiteks Ameerika viski.

"Sest nad teavad, et kui Euroopa Liit võtab sihikule Ameerika viski, siis võib USA vastata võttes sihikule Prantsuse šampanja või Itaalia veini," märkis Rutten.

Euroopa vastus praegusega ka ei piirdu. USA poolt autodele ja eelmisel nädalal välja kuulutatud üldistele tollimaksudele plaanib komisjon ka vastata.

"See ei ole kindlasti viimane samm, nii palju on kindel nähes, kuidas osad liikmesriigid nõuvad palju karmimaid meetmeid," lausus Rutten.