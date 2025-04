Neljapäevane ilm ähvardab lume ja külmakraadidega

Ilm rabeleb kiiretes muutustes, mille kannustajaks on tugev loodevool. Meie õhuruumist liigub üle sajuhooge, mis seejärel toovad endaga selgema taeva.

Homseks tõmbub madalrõhkkond enam Venemaa piiresse. Lühiajaliste lumehoogude võimalus on põhiliselt Eesti idatiivas ja ka põhjarannikul.

Loodevoolus saabuv õhk on külm ja temperatuur langeb sisemaal alla 0, tuulele avatud rannikul jääb napilt plussi. Samal ajal tõusva õhurõhu foonil kosub lauge kõrgrõhuhari, mis päevaga üle Eesti kihutab. Ilm on kõle ja 0-i ümber.

Eeloleva öö hakul on Lääne-Eesti selgema taevaga ja sajuta. Põhjarannikul ja Ida-Eestis on pilvisem ja siin-seal lumehoogudega. Puhub loode- ja põhjatuul 5-12, iiliti 15, rannikul kuni 22 m/s. Õhutemperatuur on -1..-5, rannikul veidi üle 0.

Hommik on maa lääneservas selgem ja sajuta. Ida pool pilvisem ja lühiajaliste lumehoogudega. Puhub loode- ja põhjatuul 5-12, rannikul iiliti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on 0..-3, rannikul kuni +2 kraadi.

Päeval tõmbub ka mandri kohal taevas tunniks-paariks selgemaks. Ennelõunal pudeneb Eesti idaservas veel kohati kerget lund. Puhub loode- ja põhjatuul 5-10, iiliti 15 m/s, rannikul 18 m/s, pärastlõunal tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -1..+3 kraadi.

Reedel ja laupäeval tuleb üle liikuvaist pilvedest nii lund, lörtsi kui vihma. Ööd on veidi alla 0, päevad napilt plussis. Pühapäev on sajuta ja kevadiselt soe.