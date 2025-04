Kuremäe kloostri nunnad paluvad presidendil seadust mitte välja kuulutada

"Vastuvõetud muudatused sunnivad meid katkestama kanoonilised sidemed Moskva patriarhaadiga, kuna meie ühtsust emakirikuga hakatakse käsitlema Eestis seaduse rikkumisena… Me pöördume teie kui seaduseloome viimase etapi põhiseaduslikkuse tagaja poole. Põhiseaduse § 107 annab teile õiguse panna seadusele veto ja keelduda selle väljakuulutamisest," kirjutas iguumenja Filareta.

Ta lisas, et hindab kõrgelt hinnanud Põhiseaduse § 40, mis räägib usuvabadusest, mis usuvabadus on meie nunnaelu aluseks. "Nüüd on see aga saanud tõsise hoobi. Selle seaduse täitmine tähendab meie jaoks eirata meie antud nunnatõotusi. Seda aga ei saa me mitte mingil juhul teha."

Kloostriülema sõnul on seaduse toetuseks esitatud argumendid äärmiselt mitteveenvad.

"Seadus on suunatud Pühtitsa kloostri nunnade vastu ja ei ärata usaldust legitiimsuse seisukohast ei ilmalikus ega ka kiriklikus maailmas. Jurisdiktsiooni vahetus – see on kiriku siseküsimus. Ning selle üle otsustamine kuulub kiriku pädevusse. Meid aga sunnitakse rikkuma kõiki kanoonilisi reegleid ning minema omavoliliselt üle Konstantinoopoli patriarhaadi jurisdiktsiooni alla."

Iguumenja Filareta kinnitas, et ei sea kahtluse alla riigi õigust kaitsta rahvuslikku julgeolekut, kuid seda ei tohi tema sõnul kasutada vahendina usalduse lõhkumiseks, ühiskonna polariseerimiseks ega usuühenduste survestamiseks.

"Me ei viljele oma igapäevastes toimetamistes kellegi turvalisust kahjustavat ega ohtu põhjustavat mõtlemis- ega tegutsemisviisi, oleme truud riigile ja selle korrale, kus elame ning tegutseme. Seega palume üht – mõista ja kaitsta meie usku ning pühendumist."

Neljapäeval tehtud avalduses kutsus Konstantinoopoli oikumeenilise patriarhi jurisdiktsioonis olev Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik üles rahulikule ja mõistvale suhtumisele ning pakkus Eesti Kristlikule Õigeusu Kirikule (endine MPEÕK) vikariaadi staatust alluvussuhte katkestamise korral Moskvaga.

Riigikogu võttis vastu kirikute ja koguduste seaduse muutmise seaduse, millega soovitakse tagada, et Eestis tegutsevaid usuorganisatsioone ei saaks ära kasutada vaenu või vägivalla õhutamiseks. Seaduse poolt hääletas 60 saadikut, vastu oli 13. Kohal oli 89 saadikut, kellest 16 jättis hääletamata. Kuidas konkreetne saadik hääletas, saab lähemalt vaadata siit.