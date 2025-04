Riigikogu võttis vastu kirikute ja koguduste seaduse muudatused

Riigikogu võttis vastu kirikute ja koguduste seaduse muutmise seaduse, millega soovitakse tagada, et Eestis tegutsevaid usuorganisatsioone ei saaks ära kasutada vaenu või vägivalla õhutamiseks.

Seaduse poolt hääletas 60 saadikut, vastu oli 13. Kohal oli 89 saadikut, kellest 16 jättis hääletamata.

Järgmiseks liigub eelnõu vabariigi presidendi kantseleisse, kus president otsustab selle väljakuulutamise. Kirikutele, kogudustele ja kloostritele, kel tarvis põhikirjad ja tegevuspõhimõtted seadusega kooskõlla viia, on antud üleminekuajaks kaks kuud.

Seaduse jõustumisel peab Eesti Õigeusu Kirik (endine MPEÕK) enda alluvussideme Moskva patriarhaadiga katkestama.

Seadusemuudatuste ajend on Moskva patriarhaadi avalik toetus Venemaa agressioonisõjale Ukrainas.

Muudatustega soovitakse muu hulgas tagada, et Eestis tegutsevaid usuorganisatsioone ei saaks ära kasutada vaenu või vägivalla õhutamiseks teise riigi, rahvuse, usu või kultuuri- või väärtusruumi vastu.

Eelnõu järgi ei tohi Eestis tegutsev kirik, klooster või muu usuline ühendus oma tegevuses olla juhitud või põhikirja või muude alusdokumentide kaudu või majanduslikult seotud välisriigis asuva juhtorgani, vaimuliku keskuse, vaimuliku juhi või ühendusega, kes kujutab ohtu Eesti riigi julgeolekule, avalikule või põhiseaduslikule korrale. Selline oht võib esineda ka üleskutsetena sõjale, terrorikuriteole või vägivallale või sõjalise agressiooni toetamisena.

Seadus puudutab Eesti Kristlik Õigeusu Kirikut (EKÕK), mis kuni märtsi lõpuni kandis nime "Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik" (MPEÕK), ja Pühtitsa kloostrit – mõlemal on otsene alluvussuhe Moskva patriarhaadiga.

Kanooniliselt on Eesti Kristlik Õigeusu Kirik ja Pühtitsa klooster osa Moskva patriarhaadist, mida juhib Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirill. Eelmise aasta 6. mail tunnistas riigikogu Moskva patriarhaadi sõda toetavaks institutsiooniks.

Samuti täpsustab eelnõu, kes saab Eestis vaimulikuna teenida. Vaimulik ei saa olla inimene, keda on kuriteo eest karistatud või kes ei tohi Eestis elada või viibida. Lisaks täpsustatakse nõudeid usulise ühenduse põhikirjale. Kirikutel ja kogudustel, kellel on vaja põhikiri ja tegevuspõhimõtted seadusega kooskõlla viia, on selleks seaduse jõustumisest aega kaks kuud.

Seaduseelnõule on varem arvamuse ja ettepaneku esitanud Eesti Kristlik Õigeusu Kiriku ja Pühtitsa kloostri lepingulised esindajad, vandeadvokaadid Artur Knjazev ja Steven-Hristo Evestus. Arvamuses märgiti, et seadusemuudatuse eesmärk on selge – panna Eestis kinni vene õigeusku praktiseeriv kirik ja klooster, kes ei ole midagi õigusvastast teinud.