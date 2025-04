Eesti ja Läti vahele võib tulla kaks piiriülest ühistranspordiliini

Esialgu taheti piiriülesed liinid avada juba eelmisel suvel ja esialgne plaan oli panna tööle viis erinevat liini. Läti pool ei saanud aga õigust bussiliine rahastada ja projekt tuli ümber korraldada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Katselised liinid avatakse üheks aastaks. Selle aja jooksul tahetakse Lätiga kokku leppida ka jätkamises.

"Algselt me tahtsime avada ülepiirilised bussiliinid Lätti kogu Eesti piiri ulatuses, see tähendab alates Võru-Aluksne, Valga-Valka linnaliinid, Viljandi-Valmiera, Kilingi-Nõmme, Valmiera ja siis Pärnu Ikla-Salacgriva. Kuid vahepeal selgus, et Läti-poolsed partnerid oma riikliku korralduse ei saa osaleda selliste vedude finantseerimises, mistõttu me pidime kogu finantseerimise korraldama Eesti poolt ja selle tõttu ka vajalik rahasumma oli suurem ja vastavalt liinide maht väiksem," ütles Pärnumaa ühistranspordikeskuse juht Andrus Kärpuk.

"Nii et praegu meil oleks kavas suve alguses avada Valga-Valka linnaliinid ja Pärnu-Ikla-Ainaži maakonnaliin. Ikla-Ainaži hange on läbi viidud, hankeleping on alla kirjutatud ja Valga-Valka läheb teisele ringile, selleks, et saada veelgi soodsamat hinda," lisas ta.

"Pikk plaan on see, et ikkagi pärast selle katseperioodi lõppu ei tuleks vahet sisse, vaid saaks juba jätkuda normaalne liiklus, kuid juba nende sõiduplaanide alusel, mis on katseperioodi jooksul välja selgitatud vajadustele vastav," ütles Kärpuk veel.