Valge Maja alustab kümnete riikidega tollide üle kokkulepete tegemist

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Valge Maja plaanib alustada kümnete riikidega tollide üle läbirääkimisi ning proovib kiirkorras jõuda esialgsete kokkulepeteni. Leht tõi välja, et 10-protsendiline baastariif jääb suure tõenäosusega jõusse.

Trump teatas hiljuti, et peatab 90 päevaks lisatollide rakendamise. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et Valge Maja teeb jõupingutusi, et alustada läbirääkimisi enam kui 70 riigiga. Selle eesmärgiks on sõlmida ad hoc (spetsiaalselt just selleks otstarbeks või juhuks loodud – toim) tehingud, vahendas The Wall Street Journal.

Globaalset majandust kujundavad üldiselt laialdased kaubanduslepingud, kuid selliste lepingute sõlmimine võtab aega. Kitsamad tehingud aga hõlmavad konkreetseid tööstusharusid, sarnaseid lepinguid sõlmis Trump ka oma esimesel ametiajal.

Valge Maja peab nüüd samaaegselt pidama läbirääkimisi kümnete riikidega ning see teeb kongressi poliitikud murelikuks. Nad soovivad näha tehingute sõlmimist, mis peataks börsil aktsiate allamüügi.

Üldjuhul vajavad vabakaubanduslepingud ka kongressi heakskiitu. Vabariiklasest senaator Bill Hagerty ütles, et selle asemel võib Valge Maja leppida niiöelda kirjalike kohustustega, mis eelnevad investeeringule või äritehingule. Pärast esialgsete kokkulepete sõlmimist saavad ametnikud selgitada välja, millised kokkulepped toovad nad kongressi ette.

"Ma ei ootaks lõplikku tehingut 90 päeva pärast, kuid ma eeldan, et iga tehingu parameetrid saab panna paika, läbi rääkida ja kokku leppida," ütles Hagerty ajalehele The Wall Street Journal. Valge Maja ei vastanud lehe kommentaaritaotlustele.

Ametnikud on siiski öelnud, et mingil kujul kokkulepped tulevad. Majandusnõukogu juht Kevin Hassett ütles neljapäeval, et 15 riiki on teinud USA-le pakkumise. Rohkem üksikasju ta ei andnud. Trumpi kaubandusesindaja Jamieson Greer ütles, et tema ja ta ametnikud teevad lepingute sõlmimise nimel pidevalt tööd.

Trump ise on veendunud, et suudab õigel ajal tehingud paika panna.

"Ma saaksin teha iga tehingu ühe päevaga. Ma saaksin seda kõike ühe päevaga teha," rääkis Trump neljapäeval toimunud valitsuskabineti koosolekul.

Greer ütles sel nädalal, et tema ja rahandusminister Scott Bessent pidasid kõnelusi Jaapani esindajatega. Ta ütles, et nad tahavad tagada USA kaupade parema juurdepääsu Jaapani turule. Selle eesmärgiks on ka tagada, et Jaapan hakkaks ostma USA tooraineid, nagu veeldatud maagaas.