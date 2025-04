Trumpi erisaadik Witkoff kohtub Venemaal Putiniga

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov teatas reedel, et Donald Trumpi erisaadik Steve Witkoff saabus Venemaale. Witkoff kohtub reedel Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga.

Putin alustas Peterburis kõnelusi USA presidendi Trumpi saadiku Steve Witkoffiga, teatas Kreml reedel.

Kreml avaldas kaadrid Putinist Witkoffi tervitamas. Varem teatas Kreml, et kohtumisel arutatakse Ukraina sõda, kuid läbimurret pole oodata.

Tegemist on Putini ja Witkoffi kolmanda kohtumisega sel aastal.

Vene riigimeedia kirjutab, et Witkoff kohtus reedel Peterburis Putini investeeringute ja majanduskoostöö eriesindaja Kirill Dmitrijeviga.

Ka Putin viibib reedel Peterburis, et osaleda kohtumisel Vene mereväe arengu teemal.

Trump: Venemaa peab end Ukraina osas liigutama

Trump näis reedel kritiseerivat Venemaa tegevusetust Ukraina sõja peatamisel.

"Venemaa peab end liigutama," kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social. Ta lisas, et Venemaa sõda oma naaberriigiga on "arutu ja seda poleks pidanud kunagi juhtuma".

Trump tahab sõda Ukrainas lõpetada. Märtsi lõpus teatas Trump, et ta on Putini peale väga vihane. Ka USA välisminister Marco Rubio andis hiljuti mõista, et Trump ei kavatse kaua leppida Putini venitamise taktikaga.

USA üritas viimati vahendada 30-päevast relvarahu, mingit sõjakuse langust see aga kaasa ei toonud ning Venemaa jätkab Ukraina linnade pommitamist.