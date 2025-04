Trumpi tollid mõjuvad USA kohalikele ettevõtetele rängalt

Kaubandussõda Washingtoni ja Pekingi vahel kogub hoogu ja mõlemad suurriigid tõstavad panuseid. USA imporditollid Hiinale ulatuvad praegu 145 protsendini. Kumbki osapool ei anna järele. Hiina on vastutollid tõstnud 125 protsendi peale.

Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt sõnul on president Trump andnud selgelt mõista, et tema soov on sõlmida tehing, mis taastab Ameerika hiilguse.

"President andis väga selgelt mõista, et kui USA-d lüüakse, lööb ta vastu ja tugevamini. Ta loodab sõlmida tehingu, millest saavad kasu Ameerika töötajad ja meie ettevõtted, mida on liiga pikalt tüssatud," ütles Leavitt.

Pressiesindaja sõnul loodab Trump ka imporditollide abil peatada kaubandusdefitsiidi ning tuua töökohad ja tootmine tagasi USA-sse. Ettevõtjate sõnul on presidendi plaanis aga üks probleem.

Ettevõtte Skinnytees omanik Linda Schlesinger-Wagneri kirjeldusel puudub Ameerika Ühendriikidel võimekus tooteid oma kodumaal valmistada.

"Inimesed on mulle ikka öelnud, et miks me ei valmista asju Ameerika Ühendriikides. Meil ei ole USA-s selleks võimekust. Selliste tehaste sisseseadmiseks kulub aastaid. Rõivatööstuses on kõik kudumisvabrikud Põhja-Carolinas ja Lõuna-Carolinas suletud. Puudub tööjõud ja meil pole enam töötajaid, kes seda tööd ka teha tahaksid, nii et see mõjutab meid kõiki," ütles Schlesinger-Wagner.

Tollide mõju leevendamiseks teatas Trumpi administratsioon, et erand tehakse elektroonikakaupadele, kuid rõivatööstust see erand ei aita. Väikeettevõtete omanike jaoks võivad kõrged tollimaksud kaasa tuua pöördumatu kahju.

Schlesinger-Wagneri sõnul mõjutavad tollid rängalt nii neid kui ka nende tarbijaid.

"Samal ajal, mil me siin räägime, peaks järgmise 24 tunni jooksul maabuma Hiinast pärit konteinerid Californias Long Beachil. Tegemist on teleturg QVC suure tellimusega, mille üle pidasime läbirääkimisi möödunud septembris. Me ei osanud tollidega arvestada. Muidugi ei osanud seda keegi meist. Ma ei usu, et nad hakkavad meiega koostööd tegema ja seda tohutut tollimaksu jagama," sõnas ettevõtja.

Nii otsivad ärimehed ja ettevõtjad lahendusi, kuidas vältida hinnatõusu lõpptarbijale.

Ettevõtte Sistah Shop tegevjuht Aisha Taylor Issah näeb vaeva, et kõrvaldada kõik tarbetud väljaminekud ja kulutused oma ettevõttes.

"Me kindlasti koondame ja proovime kokku hoida nii palju kui võimalik. Kõikjalt, kus saame väljaminekuid või tarbetuid kulutusi kõrvaldada, seda ka teeme. Kõik selleks, et meil oleks vahendeid võimalike suurenevate impordikulude katteks," ütles Issah.

Ka mänguasjapoodides vaadatakse toimuvat hirmuga pealt.

Mänguasjapoe Kazoo kaasomaniku Joe Novaki hinnangul tuleb pea 90 protsenti kaubast Hiinast ehk suur tollimaksu number on äärmiselt hirmutav.

"See tekitab suure probleemi, kui näed, et 20 protsenti muutub 45-ks, mis muutub omakorda 104-ks. See kahjuks jälle 145-ks, mis on praegu hirmutav number," sõnas Novak.

Ekspertide hinnangul tabavad kõrged tollid rängalt ka Ameerika põllumajandust.

Wells Fargo Agri-Food instituudi juht Michael Swanson selgitas, et Hiina on USA põllumajanduses väga oluline, arvestades, et lüsiini ja trüptofaani Ameerika ise ei tooda.

"Lüsiini ja trüptofaani vajame nii loomade kui ka enda toitmiseks. Me (USA) ei tooda neid enam, sest leidsime, et Hiinast osta on lihtsalt odavam. Kui me leiaksime, et Ameerika Ühendriikides oleks neid toota ja osta odavam, siis on palju häid ettevõtteid, kes neid USA-s ka toodaksid. Kuid nad ei tee seda enne, kui nad on väga kindlad, et investeeritud miljonid ja miljardid dollarid tasuvad end tõesti ära."

Mujal maailmas juba otsitakse võimalusi, kuidas Ameerika Ühendriikide koht Hiina turul hõivata. Nimelt on Hiina suuruselt kolmas USA põllumajandussaaduste ostja. Seda Mehhiko ja Kanada järel.

"Ameerika Ühendriikide ja Hiina kaubandus on omavahel tihedalt seotud. Hiina müüb aga USA-le umbes kolm korda rohkem kui ostab. Trump on veendunud, et jõuab Hiinaga lähiajal aga soodsale kokkuleppele ja teeb kaubandusdefitsiidile lõpu," sõnas Swanson.