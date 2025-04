USA erisaadik Witkoff kohtus neljandat korda Putiniga

Kolm tundi kestnud kohtumisel arutasid Witkoff ja Putin Ukraina sõja lõpetamise plaani.

Pärast kohtumist teatas Kreml, et kahe poole seisukohad on lähenenud.

Kohtumisel osalenud Kremli välispoliitikanõunik Juri Ušakov kirjeldas kohtumist kui konstruktiivset ja väga kasulikku.

"See vestlus võimaldas Venemaal ja USA-l veelgi lähendada oma seisukohti mitte ainult Ukraina, vaid ka mitmete muude rahvusvaheliste küsimuste osas," ütles Ušakov ajakirjanikele. "Mis puudutab Ukraina kriisi ennast, siis arutelu keskendus eelkõige võimalusele jätkata otseläbirääkimisi Vene Föderatsiooni ja Ukraina esindajate vahel."

Venemaa ja Ukraina pole otsekõnelusi pidanud alates 2022. aasta veebruaris alanud sõja esimestest nädalatest.

Witkoff ei ole veel kohtumist kommenteerinud.

Kremli avaldatud videos on näha, kuidas Witkoff ja Putin enne kohtumist paraadkabinetis sõbralikult kätlesid. Putiniga olid kaasas tema välispoliitiline nõunik Juri Ušakov ja investeerimissaadik Kirill Dmitrijev, kirjutas väljaanne The Guardian.

Donald Trump's envoy Steve Witkoff meets with Russia's Vladimir Putin inside the Kremlin.



This is their fourth meeting since February. pic.twitter.com/Vj43a5parb