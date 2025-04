Michal: eesmärk ongi anda sõnum ja kontrollida varilaevastiku laevu

"Iga sellise riski puhul hinnatakse operatsiooni läbiviimise vajalikkust ja millised täpselt on ohuhinnangud iga laeva ja juhtumi puhul. Eks neid operatsioone tuleb rohkem ja eesmärk ongi kontrollida varilaevastiku laevu ja anda ka sõnum, et kriitilise taristu puhul tuleb tagada selle puutumatus," ütles Michal

Küsimusele, et kas see operatsioon oli ka veidike jõu näitamine, vastas Michal, et jõu näitamine on ehk palju öeldud. "Aga ma arvan, et sõnum sellest, et riigid kontrollivad oma merel toimuvat, kindlasti selle operatsiooni tulemus on," lausus ta.

Kaitseminister Hanno Pevkur ütles, et Eesti tegeleb Vene varilaevastiku laevadega, mis tunduvad probleemsed, ning tänane juhtum oli ehe ja esimene näide sellest.

"Arvestades olukorda Läänemerel ja Soome lahes ei olnud meil selles olukorras muud võimalust, kui me pidime selle laeva ankrualale tooma ja selle kontrolli läbi viima," lausus ta.

"Varilaevastikku liigub Läänemerel kogu aeg, aga me teeme ohuanalüüsi ja eelhinnangu iga laeva kohta eraldi. Valdavas osas laevadega ja merel liikuvate alustega ei ole probleeme. Nagu ka sõiduautodega. On valdav osa sõiduautosid, mis on korrektsed, aga osal ei ole kindlustust, osal ei ole läbitud ülevaatust. Sama lugu on veeteedel toimuvaga," lisas Pevkur.