Koolivaheajal reisimise pealt kokku ei hoita

Tallinna lennujaam oli reede hommikul noori reisile sõitjaid juba täis. Täpsemini, noorte sportlaste kollektiiv sõitis koolivaheajaks hoopis Türki ujumislaagrisse.

Tallinna lennujaama reisijatest majandussurutist välja ei paista.

"Populaarsed sihtkohad on koolivaheajal ikka soojale maale, kas siis Türki tšarterreisiga või nüüdsel ajal juba järjest rohkem käiakse ka linnapuhkustel lastega. Reisijate arv on väga sarnane, kui me võrdleme eelmise aastaga, on praktiliselt üks-ühele," lausus Tallinna lennujaama turundus- ja kommunikatsioonijuht Margot Holts.

Estraveli reisikonsultant Rainer Rebane ütles, et selle kevadvaheaja populaarsemad sihtkohad on Türgi, Egiptus ja Tenerife.

Ka Estraveli statistika ei näita, et koolivaheaja pealt kokku hoitaks, kuigi reisimine on mullusega võrreldes kulukamaks läinud. Võimalusel eelistatakse muretut pakettreisi, kus kõik teenused on juba hinna sees.

Kuid kui palju koolivaheaja perereis keskmiselt maksab?

"Türgis kuskil 4500–4000 eurot, sinna kanti, kui kaks täiskasvanut ja kaks väiksemat reisikaaslast kaasas on," ütles Rebane.

Igal aastal on aga küllaga ka neid, kes vaheaja kodumaal veedavad. Spaapuhkus on jätkuvalt populaarne, kuigi reedel olid basseinid veel tühjad. Ikkagi veel viimane koolipäev.

"Koolivaheaja algus on suhteliselt rahulik, küll aga kogub hoogu koolivaheaja teises pooles. See aasta satub ju suur reede, pühad just koolivaheaja lõppu, ja see toob küll rahva majja," lausus Saaremaal asuva GOSPA hotelli tegevjuht Piret Trei.

Trei tõdes, et inimesed on mullusega võrreldes hinnatundlikumad. Oma osa mängib kindlasti ka asjaolu, et praamipiletid on kallinenud.

"Võrreldes varasemaga on tajuda, et peatutakse ikkagi vähem, tullakse ka ainult üheks ööks," nentis Trei.