Pärnus on parkimiskorraldus valimiste eel taas teemaks tõusnud

Aasta tagasi tõstis Pärnu võimuliit parkimistasusid ja laiendas linnas tasulise parkimise ala. Parkimiskorra muutmine on pakkunud Pärnus palju kõneainet ja pälvinud ka kriitikat. Kohalike valimiste eel on parkimiskord taas poliitikute laual.

Pärnus algas kohalike omavalitsuste valimiste kampaania juba poolteist kuud tagasi, kui linnapea Romek Kosenkranius teatas Reformierakonda astudes, et tema ja erakonna üks prioriteete saab olema muuta Pärnu parkimiskorda, sest see kohtleb linna ja maakonna elanikke ebavõrdselt. Nimelt tuleb linnaelanikel maksta aastase parkimisloa eest 150 eurot, maakonna elanikel aga üle viie korra rohkem ehk 850 eurot.

Opositsioonipartnerid leidsid aga, et valimisteni oodata pole mõtet.

"Meie tulime appi ja tegime siis eelnõu. Opositsiooni poolt tuli ettepanek teha maakonna elanikele parkimist samadel tingimustel nagu Pärnu elanikele ja teha ka soodustust suurtele peredele," lausus Pärnu linnavolikogu opositsiooni liige Andrei Korobeinik (Keskerakond).

Parkimiskorda muutis aasta tagasi võimuliit, kuhu kuuluvad Reformierakond, Isamaa ja valimisliit Pärnu Ühendab.

"Romek Kosenkranius oli ise see, kes toetas selle parkimistasude tõstmist ja selle kehtestamist ja laiendamist. EKRE, Keskerakond olime mõlemad need, kes lõputult neid ettepanekuid, proteste, esitasid, ei jõua neid kokku lugeda, aga tookord olid need kurtidele kõrvadele. Nüüd, enne valimisi, on muidugi hea rahvale mingit präänikut näidata," ütles samuti opositsiooni kuuluv Robert Kiviselg (EKRE).

Võinuks arvata, et enne valimisi hääletab koalitsioon opositsiooni ettepanekud maha, kuid pärast opositsiooni tuli samasuguse eelnõuga välja ka Isamaa, kelle sõnul on nad algusest peale soovinud soodsamat parkimist nii maakonnaelanikele kui suurperedele.

"Isamaa tegi selle eelnõu lähtuvalt sellest, et tänased volikogus esindatud jõud esitasid eraldiseisvalt erinevaid ettepanekuid parkimiskorra muutmise kohta. Isamaa koondas need ettepanekud üheks tervikuks ja loodab koalitsioonipartnerite toetust oma eelnõule. Ttundub, et aeg on küps nende muudatuste sisseviimiseks ja selle eestkõnelejaks on olnud eelkõige koalitsioonijuhist tänane linnapea," lausus Siim Suursild (Isamaa).

Koalitsioonipartnerite sõnul toetavad nad maakonnaelanike soodsamat parkimist, kuigi oleksid eelistanud parkimiskorra muutmist hakata kaaluma peale valimisi. Järgmisel nädalal toimub eelnõude esimene lugemine.