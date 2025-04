USA tollid: Trump võib anda ka autotööstusele hingetõmbeaega

Aprilli alguses kirjutas Trump alla korraldusele millega, kehtestas kaitsetollid baastariifiga 10 protsenti kõigile maailma riikidele. Mitmele riigile kehtestati ka kõrgemad tariifid, kuid hiljem pani Trump need 90 päevaks pausile.

Lisaks kaitsetollidele ja lisatollidele kehtestas Trump siis veel ka 25-protsendised tollid autoimpordile. Esmaspäeval andis Trump märku, et võib ka need tollid panna pausile ning ütles, et tööstusele tuleb anda abi.

"Ma otsin midagi, mis aitaks mõnda autotootjat," ütles Trump. Ta lisas, et autotootjad vajavad natukene aega, enne kui saavad hakata komponente tootma USA-s, mitte sellistes riikides nagu Kanada ja Mehhiko.

Mehhikos tegutsevad aktiivselt Jaapani autotootjad ning Toyota ning Honda aktsiad võtsid pärast Trumpi teadaannet suuna üles. Toyota aktsia kerkis 4,8 protsenti ning Honda aktsia tõusis neli protsenti.

Ka teiste autofirmade käsi käis börsil hästi. Hyundai aktsia tõusis 4,4 protsenti, Stellantise aktsia tõusis 4,3 protsenti, Volkswageni, Mercedes-Benzi ja BMW aktsiad kerkisid üle kahe protsendi.

Autotootjad on teinud ka kõvasti lobitööd, et Trumpi administratsioon annaks sektorile hingetõmbeaega. 25-protsendilised tariifid peaksid jõustuma alates 3. maist.

Trump on aga viimasel ajal võtnud aga oma tollipoliitika suhtes leebema hoiaku. Hiljuti tegi ta nutitelefonidele, arvutitele ja muudele elektroonikaseadmetel erandi üleilmsetest tollimaksudest, leevendades nii tollide mõju Ameerika tarbijatele.

Autosektori juhid on juba hoiatanud tariifide kahjuliku mõju eest. Töösturid on toonud välja, et mõningaid komponente ei saa praegu USA-s toota. Seetõttu mõjutavad tariifid ka USA-s asuvat tootmist.

"See on uskumatult kulukas, tarbetu ja on vastuolus administratsiooni poliitiliste eesmärkidega, kui kehtestada tariifid nendele komponentidele, millel pole USA tarneahelat," ütles üks autotööstuse tippjuht ajalehele Financial Times.