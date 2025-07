Euroopa Liit ootab USA tollimaksude suhtes suuremat selgust

Pühapäeval teatas Valge Maja, et 9. juuliks seatud tähtaeg tollimaksude osas kokkulepe sõlmida nihutatakse 1. augustile. Veel esmaspäeval rõhutas Euroopa Komisjon, et Euroopa loodab siiski esialgselt kokkulepet kolmapäevaks.

"Me töötame tähtajaga 9. juuli, milleks me tahame saada vähemalt põhimõttelise kokkuleppe USA-ga. Mis sealt edasi saab, peab küsima USA käest," ütles Euroopa Komisjoni kõneisik Olof Gill.

Tõenäoliselt eeldaks see kokkulepe, et Euroopa kaupadele jääb kehtima 10-protsendiline üldine tollimaks. Selge pole kas Euroopa Liit saaks soovitud erandid näiteks autotööstusele. Seis on veel segane – teisipäeval komisjon enam kolmapäevast tähtaega ei rõhutanud.

"Tõesti me oleme töötanud tähtajaga 9. juuli, aga tundub, et USA on nüüd selle tähtaja edasi lükanud 1. augustile. See annab meile veidi rohkem aega," ütles Euroopa Komisjoni majandusvolinik Valdis Dombrovskis.

Sellele segadusele soovivad üha rohkemad liikmesriigid kiiret lahendust.

"Tollimaksud on majandusele kahjulikud – nii Rootsi kui ka Ameerika majandusele. Aga üle kõige teeb praegu kahju püsiv ebakindlus. See on põhjus, miks me peame läbirääkimiste tempot tõstma," tõdes Rootsi rahandusminister Elisabeth Svantesson.

Seega võib Euroopa 10-protsendilise tollimaksu alla neelata, kuid selge pole, kas see jäetakse vastuseta.

"Me toetame ka karmi vastust Ameerika Ühendriikidele. Sest me ei saa lihtsalt alandlikult ja tänulikult vastu võtta 10-protsendilise tollimaksu pakkumist. Me peame võitlema - see on mu kindel veendumus," märkis Svantesson.

Üha enam näib, et enne augustit ei pruugi selgust saabuda: ei selles milline kokkuleppe ameeriklastega püsima jääb ega ka selles, kuidas Euroopa vastata plaanib.