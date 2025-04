Tööhõive mullu Eestis kahanes

Eesti suurim kauplustekett Coop, kus töötab 6000 inimest, pidi eelmisel aastal poode sulgema.

"Eks iga ettevõte, mis tahab kestma jääda, peab täna otsima lahendusi, kuidas ellu jääda tulevikus. Ja eks tehnoloogia ja targemad lahendused on see võti ja see paratamatult toob kaasa kindlasti ka vähenemist. Aga me ei saa täna öelda, et Coop oleks väga suures hulgas töötajaid vähendanud – kui me vaatame ka meie numbreid, siis meil ei ole märgatavat töötajate langust," lausus Coopi personalidirektor Kerstin Jaani.

Ehituse maht vähenes eelmisel aastal seitse protsenti. Kõige raskem on olukord taristuehituses, kus suurte maantee projektide asemel saab töötajad rakendada enamasti Rail Balticu ehitusel.

"Meie liikmeskonnal töötajate arv eelmise aasta jooksul vähenes kolme protsendi piires, kartsime enamat. Valdkonna eriosade puhul kindlasti tööjõu vähenemine on toimunud. Arvatavasti suure löögi on saanud asfalditööstus, kus varasemate aastate mahud, mis olid üle 1,6 miljoni tonni Eestis toodetud asfaltsegusid, on möödunud aasta statistika järgi vähenenud alla miljoni tonni," rääkis taristuehituse liidu tegevdirektor Tarmo Trei.

Hõive ootuses kindlat paranemise trendi tervikuna praegu pole, vaid tööstuse sektoris on hakanud asjad paremuse poole liikuma, ütles Eesti Panga ökonomist Orsolya Soosaar

"Töötlevas tööstuses on toimunud muutus, seal on hõive ootus lausa suurenenud ajaloolise keskmise tasemele. Kaubandussektoris on hõive ootus madal ja see on ka loogiline, sest kuigi meil eratarbimine kasvab, siis kohaliku jaekaubanduse käive on kannatanud," lausus Soosaar.

Üldjoontes oli tööturg eelmisel aastal stabiilne, sest eelmise aasta keskel hakkas majandus väljuma madalseisust. Maksudeklaratsioonide järgi palgatöötajate arv kahanes. Selle tulemuse andis valitsussektoris töötajate arvu kasvu pidurdumine ja erasektoris selle kahanemise vähenemine. Parema aja ootuses ettevõtted oma töötajatest ei loobunud

"Varasemad kogemused on ettevõtteid õpetanud, et kui pikaajaliselt on majanduses pigem tööjõupuudus, siis töötajaid koondades võib pärast nende uuesti värbamine olla kallis ja raske," ütles Soosaar.

Töötuse määr oli eelmise aasta lõpuks 7,4 protsenti, kuid see on lähiaastatel aeglaselt kahanemas.