Õiguskantsler: vajadusel peab leidma lapsele koolitranspordiks erilahenduse

Õiguskantsleri poole pöördunud lapsevanema sõnul on valla korraldatud koolitransport tema lapse jaoks ebasobiv, sest laps peab peale koolitundide lõppu ootama koolibussi liiga kaua.

Madise märkis vastuses, et kuigi ei saa üheselt järeldada, et vald rikub sellega lapse õigusi, siis on seaduses kirjas, et omavalitsus peab koolitransporti korraldama nii, et see lapse huvidega arvestaks, ning et ooteaeg ei tohiks olla liiga pikk.

"Vald peaks koolibussi marsruuti ja sõidugraafikut kavandades proovima leida parima lahenduse, mis arvestaks võimalikult palju kõigi laste huvidega, kes valla korraldatud transporti vajavad ja kasutavad. Siiski tuleb kohalikul omavalitsusel leida mõne lapse jaoks erilahendus, sest koolitransport peab olema igale seda vajavale lapsele kättesaadav. Lapsel peab olema võimalik jõuda iseseisvalt ja ohutult bussipeatusse ning bussiooteaeg ei tohiks olla ebamõistlikult pikk," lausus õiguskantsler.

Madise sõnul ei saa samas mõistlikku ooteaega üheselt määratleda, kuid mida pikemalt peab lapse bussi ootama ja aega parajaks tegema, seda enam läheb see vastuollu laste huvidega ja tekitab väsimust ning tüdimust.

Ooteaega ei ole samas võimalik täiesti välistada, märkis Madise, kuid tal peab vähemalt olema koht, kus oodata. "Mida pikem ooteaeg ja mida väiksem laps, seda enam peab olema lapse ooteaeg korraldatud, et laps saaks samal ajal ka juhendatult tegutseda," ütles õiguskantsler.

Konkreetses pöördumises on bussi ooteajaks sõltuvalt päevast märgitud poolteist kuni neli tundi. Selle aja saab laps veeta pikapäevarühmas.

Madise sõnul peab otsuse, kas lapse ooteaeg on ebamõistlikult pikk, tegema vallavalitsus, kes peab muu hulgas kuulama ära ka lapse arvamuse. "Kui vallavalitsus ei paku Teie hinnangul sobivat lahendust, võite uuesti pöörduda

õiguskantsleri poole," märkis Madise.