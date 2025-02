Politsei tabab igal aastal bussi roolist mitu purjus juhti

Joobes bussijuhte tabab politsei ainuüksi põhja piirkonnas aastas neljal või viiel korral. Möödunud nädalavahetusel peeti Tallinnas kinni Paldiskist sõitu alustanud Sebe buss, kus peal oli ligi 30 reisijat ja lõhnadega bussijuht.

"Kui juht indikaatorvahendisse puhus, siis sealt tuli positiivne näit. Numbrinäit oli selline, millega me alustasime väärteomenetlust. Ehk tal ei olnud küll joove nii suur, et kriminaalmenetlust alustada, aga väärteo mõistes oli tal ikkagi lõige kaks ja joove päris suur," rääkis politsei- ja piirivalveameti liiklusjärelevalve patrullgrupi juht Marek Vähi.

"Selle sündmuse puhul on eriti murettekitav, et juht alustas tööd firma väitel hommikul kell pool seitse, meie kontrollisime teda pärast kella kümmet. Kui see kontroll oleks toimunud hommikul, siis me oleksime ilmselt rääkinud teistest numbritest," lisas ta.

Sebe juhatuse liige Mart Raamat ütles, et ettevõttes kehtib alkoholi suhtes nulltolerants ning jääknähtudega bussijuht vallandati.

Alates eelmise aasta lõpust tuleb Sebe bussides iga kord mootorit käivitades puhuda alkomeetrisse.

"Bussijuht alustas hommikul kell kuus sõitu ja tema oma sõnutsi esimesel korral alkolukk küll ei lubanud sõitma hakata, aga järgmisel puhkumisel juba lubas. Tegelikult ega me ei tea, sest meil mingisuguseid kaameraid seal bussis ei ole. /.../ Alkolukk oli äsja taadeldud, eelmise aasta lõpus, nii et siin võib olla igasugu muid selgitusi ka. Kõige lihtsam on see, et keegi sõbralik isik lihtsalt puhus bussi käima," rääkis Raamat.

Alkolukku avamata sõiduk liikuma ei hakka, näitas bussijuht Arkadi "Aktuaalsele kaamerale".

"Tööpäev meil hakkab umbes niimoodi, et paneme bussi käima, alkolukk meil on, kuhu on vaja puhuda. Ja siis ta meile ütleb, kas saame töötada või ei saa. Meie saame.T eed ringi ära, lülitad bussi välja ja siis ikka sa pead puhuma," kirjeldas ta.

Ettevõtted jälgivad juhte erinevalt. Näiteks Lux Express alkolukke ei kasuta ja teeb vaid pistelisi kontrolle.

Aga Tallinna linnatranspordi ametis (TLT) tuleb kainus välja puhuda näotuvastusega aparaati.

"Neid juhte kahjuks vahel ikkagi juhtub (kes vahele jäävad). Aga me võime jälle sellevõrra kindlad olla, et ükski selline juht, kellel võib-olla mingisugune väike jääknäht sees on, ei satu tänavale ega liini teenindama. /.../ Reeglina on see väga tõsine rikkumine ja üsna tihti lõppeb see töölepingu lõpetamisega. Kui on see näit väga väike, siis me oleme andnud võimaluse juhil teist korda puhuda 15 minuti jooksul," selgitas TLT teenindusdirektor Tarmo Lai.

Karistus alkoholijoobes sõidukijuhtimise eest on kõigile sama suur, nii auto-, reka- kui ka bussijuhile.

"Eks siis seadusandja peab mõtlema, kas neid sanktsioone peaks muutma elukutselistel autojuhtidel või mitte," sõnas Marek Vähi.