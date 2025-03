Ministeerium kaalub osade doteeritud bussiliinide muutmist kommertsliinideks

Aasta-aastalt kasvab nende inimeste hulk, kes töötavad küll Tallinnas, aga elavad linnapiiri taga. Erinevalt tallinlastest neil priisõitu pealinnas pole, samas tuleb neil maksta rongi- või maakonnabussis sõitmise eest.

Suve keskel peaks Tallinnas ja Harjumaal hakkama kehtima ühtne piletisüsteem.

"Kuna eesmärk on see, et meil on üks piletihind, siis praegu on nii, et teatud kohtades on rongipileti hinnad kõrgemad, bussipileti hinnad madalamad. See tähendab, et me peame jõudma ühe kokkuleppelise hinnani, mis tähendab, et teatud tsoonides võivad bussipileti hinnad tõusta ja rongipileti hinnad alaneda," selgitas regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman.

Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse juhi Andrus Niliski sõnul peab praegu bussipileti ostma vaid kolmandik sõitjatest, sest noori ja eakaid tuleb tasuta sõidutada. Ta pelgab, et pileti kallinedes võib oma sõidu eest tasuvaid reisijaid hoopis vähemaks jääda.

Aga lisaks suurele piletireformile plaanib ministeerium veel ühte põhimõttelist muudatust.

"Üldine põhimõte nii regionaal- ja põllumajandusministeeriumil kui ka valitsusel on see, et seal, kus on võimalik tuua kommertsliinid tagasi, seda tuleks teha. Ühistransporti ja ühistranspordi dotatsiooni tuleks kasutada nendes kohtades, kus kommertsliinid ei toimi," rääkis Hartman.

Ministri sõnul on kaalumisel variant panna osa liine kommertsvedajatele vähempakkumisele. Go Bus on kommertsliinide tagasituleku osas kahtleval seisukohal.

"Maakonnaliinidel on see häda tavaliselt, et hommikul sõidavad kõik linna ja õhtul linnast tagasi. Aga teine ots on tühjavõitu. Seda täituvust mõlemas suunas ei ole," ütles Go Busi juht Andrei Mändla.

Niliski sõnul võiks kommertsliinid tulla kõne alla suuremate keskuste puhul.

"Näiteks Kose ja Tallinna vahel sõidab kommertsliin sama piletihinna, raha pealt nagu on avalik, aga see tähendab kõikidele sõitjatele piletihinda, mida täna ju ei ole valmis poliitikud tegema. Täna on pensionärid ja õpilased tasuta. Minu arust tuleks ära lahendada see teema, mitte unistada kommertsi tagasi tulemisest," rääkis Nilisk.

Hartmani kinnitusel laste ja eakate priisõit bussis jääb.