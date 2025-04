Õhtuleht: prokuratuur kaalub kriminaalmenetlust Pihlakodu vastu

Prokuratuur on alustanud analüüsiga, kas on põhjust alustada Tabasalu Pihlakodu hoolealuste vägistamiste juhtumis kriminaalmenetlust ka Pihlakodu vastu, ütles riigi peaprokurör Astrid Asi Õhtulehele. Varem oli prokuratuur seisukohal, et pole piisavalt tõendeid, et vägistamine tõi hooldekodu klientidele kaasa tervisekahju.