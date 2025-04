Maailma riigijuhid avaldavad kristlastele paavsti surma järel kaastunnet

Hispaania kuulutas paavst Franciscuse lahkumisega seoses välja kolmepäevase leina.

Pariisi Jumalaema kirikukellad helisesid täna 88-aastaselt surnud paavsti auks 88 korda. Ühtlasi kustutatakse täna õhtul paavsti mälestuseks Eiffeli torni illuminatsioon.

Jeruusalemma Hauakirikus peetakse ülehomme hommikul paavst Franciscuse mälestuseks missa.

Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni sõnul inspireeris paavst oma alandlikkuse ja puhta armastusega miljoneid inimesi ja Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni sõnul seisis Franciscus alati kõige nõrgemate poolel.

Iisraeli president Isaac Herzog nimetas Franciscust sügava usu ja piiritu osavõtlikkusega inimeseks. Palestiina Omavalitsuse presidendi Mahmud Abbasi sõnul oli paavst Palestiina rahva truu sõber.

Austraalia peaminister Anthony Albanese tõi välja, et lahkunud paavst Franciscus oli neile väga lähedane.

"Esimene lõunapoolkeralt pärit paavst oli Austraalia rahvale lähedane. Austraalia katoliiklaste jaoks oli ta pühendunud meister ja armastav isa," sõnas Albanese.

2018. aasta sügisel külastas paavst Franciscus Eestit. Ühepäevase visiidi käigus kohtus paavst Kadriorus poliitikute ning diplomaatidega. Kaarli kirikus toimus kohtumine eri uskkondade noortega. Franciscuse külaskäik Eestisse kulmineerus Tallinnas Vabaduse väljakul toimunud missaga, kuhu kogunes paavsti sõnumist osa saama üle 10 000 inimese.

Toona Eesti presidendina paavsti vastu võtnud Kersti kaljulaid meenutas püha meest kui sooja ja tähelepaneliku suhtumisega inimest.

Paavst Franciscus ja president Kersti Kaljulaid Autor/allikas: Raigo Pajula/Välisministeerium

"Ta oli selline, et ta märkas päris hästi, mis tema ümber toimub. Ikka juhtub visiidi käigus selliseid situatsioonikoomislisi hetki ja selline väike helk oli silmanurgas, et ma arvan, et see mis on räägitud, et talle meeldis tango ja oli selline üsna elav inimene - tegemist oli ikka Ladina-Ameerikast inimesega ja ta kindlasti ei olnud selline paavst, kes iseenda pühadusest igal hetkel oleks kohal olnud- ütleme siis nii," meenutas lahkunud paavsti Kersti Kaljulaid.

Paavst Franciscuse surma tõttu on muutunud ETV saatekava. Esmaspäeva õhtul kell 20 läheb eetrisse saade, mis räägib paavsti visiidist Eestisse 25. septembril 2018. aastal. Paavst kohtus siin olles riigijuhtide, kiriku halastustöö abisaajate ja noortega. Lisaks toimus Vabaduse väljakul missa. Püha Isa visiiti jälgis ja kokkuvõtte tegi sellest ajakirjanik Johannes Tralla.