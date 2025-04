Hollandi luure: Vene hübriidohud Euroopale üha kasvavad

Venemaa üha suurendab oma hübriidrünnakuid, mille eesmärk on õõnestada Hollandi ja tema Euroopa liitlaste ühiskondi, ning Venemaa häkkerid on võtnud juba sihikule ka Hollandi avaliku teenistuse, teatas riigi sõjaväeluureagentuur MIVD teisipäeval.

"Näeme, et Venemaa oht Euroopale suureneb, sealhulgas pärast Ukraina-vastase sõja võimalikku lõppu," ütles MIVD direktor Peter Reesink agentuuri aastaaruandes.

"Konflikt sõja ja rahu hallis tsoonis on muutunud reaalsuseks. Üha enam püüavad riiklikud tegutsejad meie ühiskonda hübriidrünnakutega õõnestada. Eriti Venemaa ... on üha enam valmis riske võtma," lisas ta.

MIVD teatas, et avastas eelmisel aastal esimest korda Venemaa häkkerite rünnaku täpsustamata Hollandi avaliku teenuse digitaalse operatsioonisüsteemi vastu.

Agentuur teatas, et on avastanud ka Venemaa küberoperatsiooni kriitilise infrastruktuuri vastu Hollandis, mis võib olla ettevalmistus sabotaažiks.

Hübriidohud hõlmavad kõike alates kriitilise infrastruktuuri füüsilisest sabotaažist kuni desinformatsioonikampaaniateni.

MIVD kirjeldas selliseid rünnakuid kui traditsiooniliste spionaažiaktide kombineerimist küberrünnakute ja muude katsetega ühiskonda mõjutada ja õõnestada.

Agentuur kordas oma hoiatusi Venemaa sõjaväeüksuste kohta, kes kaardistavad Põhjamere taristut spionaažiks ning hoiatas ka internetikaablite ning vee- ja energiavarustuse vastu suunatud sabotaažiaktide eest.

Ühendkuningriigi välisluure juht süüdistas novembris Venemaad tema sõnul jahmatavalt hoolimatu sabotaažikampaania korraldamises Euroopas, mis ulatub korduvatest küberrünnakutest kuni Moskvaga seostatavate süütamiseni.

Venemaa on eitanud vastutust kõigi selliste juhtumite eest, öeldes, et tema vastu esitatud süüdistused on alusetud ja tõendamata.