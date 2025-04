Kolmapäeval on taevas vihmapilved

Kolmapäeva päeval jõuavad vihmapilved saartele, pärastlõunal ka mandri lääne- ja põhjaserva, kuid sajuhulk on üsna väike. Sooja on kuni 16 kraadi, kuid Soome lahe ääres ligi 5 kraadi.

Ööl vastu kolmapäeva sajab mitmel pool vihma. Ida- ja Kagu-Eestis on sadu kohati tugev ning võib olla äikest. Paiguti on udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 3 kuni 9 kraadi.

Hommikul on taevas nii selgemaid laike kui pilvi, aga olulist sadu neist ei tule. On üksikuid udulaamu. Tuul on nõrk, rannikul mõõdukas ja läänekaarest. Õhutemperatuur on 4 kuni 9 kraadi.

Päeval jõuavad vihmapilved saartele, pärastlõunal ka mandri lääne- ja põhjaserva, aga sajuhulk on üsna väike. Õhtul on ka kaugemal sisemaal kohati vihmasagaraid. Rannikul püsib paiguti udu. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 7, puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10 kuni 16, Soome lahe ääres 5 kraadi ümber.

Neljapäeva päeval taanduvad sajupilved kagupiiri taha, sooja on 10 kraadi ümber.

Reedest alates on ilm külmem. Öösiti langeb temperatuur sisemaal alla nulli, päevased maksimumid jäävad alla 10. Kõledust lisab tugev põhja- ja loodetuul. Jõuab sajupilvi, millest tuleb alla lörtsi.

Pühapäevaks taevas selgineb, tuul nõrgeneb ja miinustes öö järel aitab päike päeva mõnusamaks muuta.