Michal: Eesti ei tunnusta kunagi Ukraina alade jõuga äravõtmist

Suurbritannia meediale lekkinud USA seitsmeosaline plaan kinnitas, et ameeriklased oleksid valmis keelduma Ukraina võtmisest NATO-sse ja tunnustama Krimmi Venemaa osana. Neljapäeval peaks USA erisaadik Steve Witkoff tutvustama plaani Venemaa juhile Vladimir Putinile.

"Ei saa välistada, et Putin mängib teatud mängu, et süüdistada Ukrainat võimaliku vaherahuni mittejõudmises, aga eks need ongi need aspektid, mida Ukraina juhid peavad samamoodi arvestama," ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

Peaminister Kristen Michal ütles, et võimalik USA-Venemaa Ukraina-teemaline kokkulepe Eesti hoiakut ei muuda.

"Eesti kunagi ei tunnista Ukrainalt jõuga alade äravõtmist. See on selge. Ja me oleme ka näinud korduvalt, kuidas Putin räägib "jah-ist" ja siis sinna otsa tuleb "aga". Et ka sellel ajal tuleb Ukrainale õlga alla panna nii palju kui võimalik, et lõpuks ikkagi survestada Venemaad," lausus Michal.

Ameeriklastele tuleb peaministri sõnul selgitada, et järeleandmised pole viis, kuidas Venemaaga asju ajada. Seni on ukrainlased käitunud targalt, kinnitades kõigile, et nad on valmis nii-öelda alustavaks vaherahuks.

"Ukraina teeb endast nii palju kui võimalik, et püüda mitte olla absoluutselt, sada protsenti mingilegi asjale vastu, mida ameeriklased pakuvad, aga samas ta ei ei saa päriselt kõikidega ikkagi nõustuda. Nii et ma ei tea, kuidas sellest välja saab üldse tulla," lausus julgeolekuekspert Raivo Vare.

Vare hinnangul otsustas USA välisminister Marco Rubio Londoni kohtumiselt kõrvale jääda, sest talle sai viimasel hetkel selgeks, et Ukraina ja Euroopa riikide positsioonid pole ameeriklastele lähemale liikunud ja mingisuguse kokkuleppe saavutamine oleks olnud võimatu. Nüüd ei ole välistatud, et USA otsustab kogu rahuprotsessist lahkuda.

"Hakata praegu spekuleerima sellel teemal, et mis on see tagajärg – ma siiski loodan, et me ei pea seda spekuleerima, et Ameerika Ühendriigid ja Ukraina hoiavad omavahel piisavalt kontakti selleks, et mõlemad pooled saaksid aru, et hea tulemus vaherahuks ja rahuläbirääkimisteks saab tulla ainult siis, kui Ukraina on kaasatud," ütles Pevkur.

"Mistahes viisil tuleb Euroopal kanda põhilist raskust, mis puudutab Ukraina tulevikku, aga me eeldame, et see toimub ikkagi Ühendriikide partnerluses, et Ühendriigid jäävad sellega seotuks ühel, teisel, kolmandal moel," lausus Michal.

Michal loodab tulemusi mai algusesse planeeritud kõrgetasemelistelt kohtumistelt.