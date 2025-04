Tartu linn pani taas üles ründava varese eest hoiatavad sildid

Anne kanali ääres liikudes tervitavad möödujaid taas kurja varese eest hoiatavad sildid. Kuigi mitmed möödujad pole seal varest märganudki, on ka neid, kes on ise varese rünnaku alla sattunud või ka rünnakuid näinud.

"Ma olen näinud mitu korda. Siit naine oli jalutanud ja siis see vares päris korralikult lendas ja tegi viga temale, siis ta jooksis lihtsalt minema. Ja mina ka eelmine aasta sain," lausus Maie.

"Sellel aastal olen varesega kaks korda kokku puutunud. Pähe vähemalt ei tulnud, aga paar aastat tagasi istus ta kogu aeg seal puu otsas ja hüppas mulle pidevalt pähe. Nüüd, kui ma sealt mööda käin, vaatan kogu aeg ringi. Võtan kepi kaasa ja vehin sellega, sest ma kardan, kui ta kraaks-kraaks-kraaks karjub. Ma kardan," rääkis Tatjana.

Linnaökoloog Marko Mägi sõnul on varestel tõesti praegu pesitsushooaja alguses aeg, mil nad võivad agressiivsemad olla, kuid inimesi ründama kõik linnud siiski ei kipu.

"Praegu on neil suguhormoonide tase kiiresti tõusmas, testosterooni tase on laes ja see tähendab seda, et nad muutuvad agressiivseks. Muidugi, vareste seas on ka väga erineva iseloomuga linde, ja see, kes siin inimesi ründab, on tõenäoliselt natukene labiilsema närvikavaga ja kipub inimesi sagedamini ründama," lausus linnuökoloog Marko Mägi.

Samuti võivad Mägi sõnul varesed pidada vimma mõne konkreetse inimese vastu ning pahameelt võib tekitada ka see, et inimesed, kes linde talvel toitsid, enam seda ei tee.

"Ühe teooria kohaselt, mis on küll väga vähe usutav, on see, et see lind on aeg-ajalt ennast purju joonud, sest linnalinnud kipuvad aeg-ajalt alkoholiga liialdama, mõned inimesed ka pakuvad neile alkoholi. Mõni pudelipõhi, mis kuskile vedelema jääb, võib linnu väga imelikuks muuta," ütles Mägi.

Lisaks varestele võivad linnakeskkonnas rünnata ka kajakad. Mõlema linnu puhul tuleks enda kaitseks kanda tuttmütsi või vältida ka piirkondi, kus nad rünnata võivad.

"Tutimütsi tutist haaravad varesed kinni ja te säästate oma pead ja ka kajakad ründavad tutimütsi tutti. Nii et kaks lihtsat soovitust. Müts pähe või hoidke eemale sellest piirkonnast teatud aeg," ütles Mägi.