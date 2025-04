Kreml loobus eeltingimustest Ukrainaga rääkimisel

Venemaa režiimijuht Vladimir Putin kinnitas Moskva valmisolekut läbirääkimisteks Ukrainaga ilma eeltingimusteta, selgub tema pressiesindaja sõnadest. Varasemalt on Kreml väitnud, et Ukraina president ei ole legitiimne partner.

"Eilsel vestlusel [USA presidendi Donald] Trumpi saadiku Steve Witkoffiga kordas Vladimir Putin, et Venemaa pool on valmis jätkama läbirääkimisprotsessi Ukrainaga ilma igasuguste eeltingimusteta," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov laupäeval.

Peskovi sõnul olevat Putin sellest korduvalt rääkinud.

Reedel teatas Putini välisnõunik Juri Ušakov, et Putin ja Witkoff arutasid Ukraina ja Venemaa vaheliste otseläbirääkimiste taasalustamise võimalust.

Varem on Venemaa režiim pidevalt kuulutanud, et Ukraina praegune juhtkond ei ole legitiimne ning märtsis pakkus Putin isegi, et Ukraina võiks anda ÜRO ajutise juhtimise alla.

USA senaator teatas uutest võimalikest sanktsioonidest Venemaa vastu

USA seadusandjad on valmis leppima kokku uutes sanktsioonides Venemaa suhtes, ütles vabariiklasest senaator Lindsey Graham sotsiaalvõrgustikus X tehtud postituses.

Grahami sõnul esitas ta parteiülese seaduseelnõu uute sanktsioonide kohta "Putini Venemaa vastu" ning sel on juba ligi 60 toetajat.

Senaator märkis, et tegemist on teiseste tollimaksude kehtestamisega kõigile riikidele, kes ostavad Venemaa naftat, gaasi, uraani või muid tooteid.

"Senat on valmis selles suunas liikuma ja teeb seda ülekaaluka häälteenamusega, kui Venemaa ei nõustu ausa, õiglase ja kestva rahuga," rõhutas ta.

Graham tänas ka USA presidenti Donald Trumpi ja tema meeskonda "visa töö eest selle nimel, et lõpetada auga ja õiglaselt Ukraina sõda, mille põhjustas Putini barbaarne sissetung".

Sissetungi eest Ukrainasse on mitmed riigid kehtestanud Venemaale ulatuslikke sanktsioone mitmes valdkonnas. Lisaks külmutati läänes Venemaa varad.

14. aprillil pikendas USA president Donald Trump ühe aasta võrra Venemaa vastu suunatud sanktsioone, mis kehtestati veel tema eelkäija Joe Bideni ajal.

Mõned nädalad varem kehtestasid Ühendriigid sanktsioonid nelja füüsilise ja kolme juriidilise isiku vastu. Piirangute alla langes ka üks Venemaa kuivlastilaev.