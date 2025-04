Iraani sadamaplahvatuses sai surma vähemalt 25 ja viga üle 700 inimese

Plahvatus leidis aset keskpäeval riigi suurimas kaubasadamas Shahid Rajaees, mis asub Bandar Abbasist paarikümne kilomeetri kaugusel, ütles Hormozgani provintsi kriisiameti kõneisik Mehrdad Hasanzadeh, kelle sõnul põhjustas vahejuhtumi mitme kemikaale sisaldanud konteineri plahvatamine.

Another viewpoint of the explosion in Iran. I swear I could watch this all day and never get tired of it pic.twitter.com/sSarroL3CH

Sadama tolliteenistus märkis, et plahvatuse põhjustas tõenäoliselt ohtlike kaupade ja kemikaalide laos puhkenud põleng.

Plahvatuse lööklaine purustas strateegilise Hormuzi väina lähedal asuva Bandar Abbasi linna ümbruses mitme kilomeetri ulatuses aknaklaasid, rebis puruks metallkonteinereid ja kahjustades rängalt neishoitud kaupu, teatas Iraani riigimeedia.

Riigi kriisiohje organisatsioon teatas, et 752 inimesest, kes olid oma vigastuste tõttu ravi saanud, viibib 190 endiselt meditsiinikeskustes.

Sündmuskohal viibinud siseminister Eskandar Momeni ütles riigitelevisioonile, et pühapäeva hommikuks oli 80 protsenti tulekahjust kustutatud ja kustutustööd jätkuvad veel paar tundi.

Mõned operatsioonid jätkusid Shahid Rajaee osades, mida tulekahju ega kahjustused ei mõjutanud.

Kuigi arvatakse, et tegemist oli keemiliste materjalidega, pole plahvatuse täpne põhjus veel selgitatud.

Iraani president Masoud Pezeshkian avaldas sõnumirakenduses X kaastunnet ohvritele ja andis korralduse uurida plahvatuse põhjuseid.

Valitsuse pressiesindaja Fatemeh Mohajerani hoiatas spekulatsioonide eest, öeldes, et on veel liiga vara midagi öelda plahvatuse põhjuste kohta.

Jõupingutusi leekide kustutamiseks on raskendanud tugev tuul.

HAPPENING NOW



The explosion at Bandar Abbas in Iran has caused the fire to spread.



The Islamic Republic has no way to contain the spread and it looks like the entire port is about to burn down.pic.twitter.com/kJL5a9Lmf4