USA pani Iraanile uued sanktsioonid ja nafta hind võttis suuna üles

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind kerkis neljapäeva hommikul 0,85 protsenti ja on nüüd umbes 66,20 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on umbes 63 dollarit barreli kohta.

Donald Trumpi administratsioon suurendab Teheranile survet ja USA pani kolmapäeval uued sanktsioonid Iraanile, sealhulgas ka Hiina rafineerimistehasele. USA rahandusministeerium teatas, et see samm teeb Iraani nafta importijate elu raskemaks.

USA rahandusministeerium teatas, et kehtestas sanktsioonid Hiinas asuvale niiöelda sõltumatule rafineerimistehasele ja süüdistas seda Iraani nafta ostmises.

Hiina riiklikud naftafirmad on sanktsioonide tõttu lõpetanud islamiriigi toornafta ostmise. Väiksemad Hiina rafineerimistehased aga jätkavad Iraani ostmist, kuna need ei puutu eriti kokku USA finantssüsteemiga.

"Iga rafineerimistehas, firma või vahendaja, kes otsustab osta Iraani naftat või aidata kaasa Iraani naftakaubandusele, seab end tõsisesse ohtu," ütles USA rahandusminister Scott Bessent.

Trump ise on korduvalt ähvardanud rünnata Iraani tuumarajatisi, kui Teheran ei sõlmi Washingtoniga tuumalepet. Trump on teatanud, et islamiriik peab loobuma igasugustest püüdlustest saada endale tuumarelv.