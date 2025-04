Omaanis jätkuvad Iraani ja USA tuumaläbirääkimised

Tegemist on jätkuga kahele varasemale Omaani vahendatud kõnelustevoorule, mida on peetud aprilli jooksul.

USA presidendi Donald Trumpi erisaadik Steve Witkoff peaks juhtima läbirääkimistel Ühendriikide delegatsiooni. Iraani delegatsiooni juhib välisminister Abbas Araghchi.

Tegu on kõrgeimal tasemel läbirääkimistega kahe riigi vahel sestpeale, kui USA lahkus 2018. aastal Iraani tuumaleppest, Trumpi esimesel ametiajal.

Iraani tuumaprogrammi piirav lepe allkirjastati 2015. aastal.

Lääneriigid kahtlustavad, et Iraani eesmärk on omandada tuumarelv. Iraani väitel on riigi tuumaprogramm täielikult rahumeelne.

Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuuri IAEA teatas veebruaris, et Iraan on rikastanud uraani 60 protsendi tasemele. Tuumarelvade jaoks on vaja umbes 90-protsendise rikastusastmega uraani.

Iraani välisminister Abbas Araghchi oli sel nädalal ettevaatlikult optimistlik. Ta ütles, et kui USA ainus nõudmine Iraanile on mitte omada tuumarelva, siis on see saavutatav.

"Kui Washingtonil on ebapraktilisi ja ebaloogilisi nõudmisi, siis loomulikult oleme silmitsi probleemidega", lisas ta.

Trump kordas reedel ajakirjas Time avaldatud usutluses ähvardust kasutada sõjalist jõudu, kui Iraaniga kokkulepet ei saavutata. Ta märkis samas, et on optimistlik ning eelistab rohkem kokkulepet kui pommide kukutamist.

Esmalt peetakse tehnilisi kõnelusi, neile järgnevad kõrgetasemelised läbirääkimised.

Iraani uudisteagentuuri Tasnim andmetel juhib USA ekspertide delegatsiooni välisministeeriumi poliitikaplaneerimise osakonna juht Michael Anton. Iraani poolt juhivad delegatsiooni asevälisministrid Kazem Gharibabadi ja Majid Takht-Ravanchi.

Iraani välisministeeriumi kõneisik Esmaeil Baqaei ütles reedel, et uusi kõnelusi, nii nagu ka eelmisi voore Musqatis ja Roomas viimasel kahel laupäeval, vahendab Omaani välisminister Badr Albusaidi.

Baqai kirjutas sotsiaalmeediaplatvormil X, et Iraani delegatsiooni eesmärk on kindlustada riigi seaduslik õigus kasutada tuumaenergiat. Samal ajal soovitakse astuda ka nii-öelda mõistlikke samme, et näidata, et iraanlaste programm on täielikult rahumeelne.