Poola tahab taasliituda suurvõimude klubiga ja tutvustas uut doktriini

Tusk tutvustas uut plaani, mis tagab, et riigil on tugevam armee kui ühelgi tema naabril. Tusk tutvustas Piasti doktriini ning ütles, et riik peab suutma tõrjuda kõiki ohte.

Tuski sõnul on plaanil kolm peamist eesmärki. Poolal peab olema piirkonna tugevaim armee, piirkonna tugevaim majandus ja tugev positsioon Euroopa Liidus, vahendas The Telegraph.

Tusk ei täpsustanud, mida ta mõtles tugevaima armee või majanduse all.

"Seal, mida nad (Poolas) tahavad, valitseb teatav strateegiline mitmetähenduslikkus. Nad lasevad venelastel ses osas spekuleerida," ütles USA-s asuva õppeasutuse IWP teadur Natalie Vogel.

Poola kulutab juba kaitsele 4,7 protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP) ja riigi armee on arvestatav jõud maailmas. Poola lubas ka 2024. aastal, et kahekordistab Vene ohu tõttu armee suurust.

Piastide dünastia oli esimene ajalooline Poola valitsev dünastia, mil riik võttis vastu ristiusu. Tusk ütles, et uus doktriin tugevdab veelgi riigi läänemeelset orientatsiooni.

"Pannes krooni pähe, teatas Boleslaw (esimene Poola kuningas), et Poola kuningriik saab osa läänest, lääs kui poliitiline kogukond, väärtuste kogukond. See on valik, mida pidevalt uuendatakse, mõnikord seavad seda kahtluse alla meie vaenlased, mõnikord seavad seda kahtluse mõned Poolas. See nõuab pidevalt pingutust, see jääb alati aktuaalseks," ütles Tusk.

Vogeli sõnul andis Tusk märk, et just nemad on need eurooplased, kes suudavad kaitsta NATO idatiiba, sealhulgas Balti riike. Ta lisas, et Tuski retoorika on seotud ka sellega, et tänavu toimuvad riigis presidendivalimised.