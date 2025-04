Eksportivate ettevõtete sõnul on turul aina enam positiivseid märke

Üle maailma tööstuselektroonikat eksportiv ettevõte Scanfil ütleb, et turgudel on märgata tõusu.

"Meie ettevõttes näeme paranemist ja kasvu. Loomulikult peab tunnistama, et mitte kõik meie kliendid on paranenud ja prognoosivad tõusu, aga mõningad annavad märkimisväärse tõusu, mille peale me peame reageerima," lausus Scanfili tegevdirektor Jüri Feirik.

Feiriku sõnul usub ta turgude taastumise jätkumisse, kuigi Trumpi tollimaksud ja tarneahelaga seonduv tekitavad ebakindlust.

"Tariifid annavad ebastabiilsust ja teine olukord on materjali hankimisega, kus Covidi aja varud on lõppemas ja tootjad hakkavad reageerima otsetellimustele. Kahjuks peab tunnistama, et meil on väljakutse tarneaegade realiseerimisega," ütles Feirik.

Ka puitkarkassmaju tootev Matek ütleb, et võrreldes eelmise aastaga on olukord mõnevõrra parem.

"Kui eelmine aasta oli paigalseisu ja tugev tagasiminekuaasta, siis nüüd on vähemalt kliendid uuesti hakanud esitama päringuid. Mõned päringud on läinud ka lepingusse ja inimestel tehases on vähemalt töö hetkel olemas," lausus Mateki tegevjuht Sven Mats.

Mateki põhiturud on Saksamaa ja Island. Matsi sõnul on mõlemal turul mõõdukas optimism ja ta usub, et ka Skandinaavia turg võiks hakata näitama taastumise märke.

"Tõenäosus, et ehitussektoris võiks Euroopas asi vähe suuremini käima minna – see usk on täiesti olemas ja tõenäoliselt on näha ka mingeid natuke meeldivamaid numbreid juba selle aasta teises pooles," ütles Mats.