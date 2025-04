Läti on huvitatud Eesti ja Leedu kaasamisest Air Balticu tegevusse

Lätlased pusivad edasi Riia keskraudteejaama hoone ehitust ja Iecavast Leedu poole suunduva Rail Balticu põhitrassi rajamine peaks ka viimaks hoo üles võtma. Läti uus minister Atis Švinka aga ei suutnud reedel öelda, millal Eestisse suunduvaid rööpaid panema hakatakse.

"Alustame Iecavast Leedu poole ja siis liigume kiiresti põhja suunas. Peame jõudma Salaspilsini ja ehitama silla üle Daugava jõe. Siis algavad tööd Eesti piiri suunal. Praegu on rajatud Skulte ehitusväljak, kus juba tööd käivad. See asub põhjasuunal. See saab olema platvorm, kust edasi algavad tööd Eesti suunal," lausus Läti transpordiminister Atis Švinka.

"Üks on Rail Balticu suund põhjast lõunasse. Aga teine on see, et raudtee, mis tuleb Tartu kaudu ja läheb Riiga, peaks samuti olema tulevikus ühendatud otse Rail Balticuga. Algul seda plaanis ei olnud, aga praegu me sellest räägime. Sisuliselt võiks läbi selle tulla Rail Balticu laiendus Tartusse välja," ütles Eesti taristuminister Kuldar Leis.

Nii Riias kui ka Tallinnas on ametis uus minister ning pärast reedest kohtumist midagi uut ei Air Balticu ega ka Rail Balticu suhtes ei selgunudki. Koostöö siiski jätkub.

Air Balticust rääkides kinnitas Leis, et konkreetset ettepanekut pole Eesti Lätilt saanud. Peaminister Evika Silina kutsus pärast Martin Gaussi vallandamist koostööle Eesti ja Leedu valitsust, viimati aga kõneles ta hoopis Tallinna lennujaamast. IPO-ni loodab Läti jõuda sügisel.

"Eesti pole tänases seisus rahaliselt ühineja, sest meil pole valitsuses seda arusaama, et me peaksime finantsiliselt firmades osalema. Jaa, (lende me) tahame, aga tihtipeale tähtsam on tegelikult moraalne toetus. Ka Tallinna lennujaam ja Vilniuse lennujaam peaks toetama, et Air Baltic oleks võimalikult palju esindatud mitte ainult Riias," lausus Leis.

See ei tähenda, et Air Balticule muudetaks lennujaamatasud väiksemaks, ütles Leis.

"Lennujaam tegutseb selle nimel, et need (tasud) oleksid konkurentsivõimelised, et meelitada veel rohkem lennufirmasid Tallinnasse," lausus Leis.

Läti minister kinnitas, et kohtumised Leedu kollegidega on alles ees.