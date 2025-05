PERH-i erakorralise meditsiini osakonnas tegeleb kergemate muredega eriõde

Regionaalhaigla teatel on erakorralise meditsiini keskusesse isepöördujate arv olnud viimase nelja aasta jooksul kasvutrendis, mullu kerkis see seitsme protsendi võrra.

PERH-i erakorralise meditsiini keskuse juht Marit Märki sõnul moodustasid kõikidest isepöördujatest mitte erakorralist eriarstiabi vajanud rohelise ja sinise triaaži kategooriaga patsiendid 76 protsenti, kellest veel pooled ei vajanud eriarsti vastuvõttu.

Märk rõhutas, et EMO fookus on erakorralise arstiabi andmine kiiret sekkumist vajava terviseseisundiga patsiendile. Kergema tervisemurega patsiente teenindab eriõde, kes on saanud erialase ettevalmistuse ja kliinilise töö kogemuse erakorralise meditsiini osakonnas.

"Kerge tervisemurega patsient peab saama esmast abi oma perearstilt ja pereõelt. Pereõdede roll on tervisekeskustes järjest kasvanud ja seda näeme me ka EMOs, et peame hakkama õdesid rohkem kaasama iseseisva vastuvõtu teenuse osutamisse," sõnas Märk ja rõhutas, et EMO on mõeldud erakorralist arstiabi vajavatele patsientidele

"Siiski jõuab meile ka kergemate terviseprobleemidega inimesi ning mul on väga hea meel, et alates selle aasta aprillist on EMOs töötavatel eriõdedel õigus neid vastu võtta," lisas Märk.

Erakorralise meditsiini osakonda saabumisel jaotatakse patsiendid raskusastme järgi triaažikategooriatesse, mida on kokku viis. Triaaži viib läbi triaažiõde, kasutades vajadusel erakorralise meditsiini osakonna valvearsti abi. Aprillis rakendunud korra kohaselt said eriõed õiguse iseseisvalt vastu võtta patsiente, kelle seisund vastab rohelisele või sinisele kategooriale.

Rohelise triaažikategooriaga patsientide puhul on tegemist terviseprobleemidega, mis ei vaja kiiret erakorralist sekkumist ning aeg eriõe või arstini on kuni kolm tundi. Sinise kategooria patsiendid ei vaja erakorralist abi ja nende terviseseisund ei kvalifitseeru eelnevate triaažikategooriate alla. Nende patsientide puhul on aeg eriõe või arstini kuni kuus tundi.

"Muudatuse eesmärk on vähendada arstide töökoormust isepöördujate tsoonis ja vabastada arsti ressurssi kõrgema prioriteediga patsientide käsitlemiseks, kes saabuvad eluohtlikus ja potentsiaalselt eluohtlikus seisundis kiirabiga," ütles Märk.

Õe vastuvõtu projekti katsetas haigla juba 2023. aastal, erakorralise meditsiinikeskuse õendusjuhi Marianna Ležepjokova sõnul on senine tagasiside olnud igati positiivne.