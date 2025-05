Sõja 1164. päev: Venemaa teatel korraldas Ukraina Krimmile suure droonirünnaku

Oluline reedel, 2. mail kell 16.25:

- Bloomberg: Trumpi meeskond on ette valmistanud viisid Venemaa survestamiseks;

- Venemaa teatas, et loob Sumõ oblastisse turvatsooni;

- Venemaa teatel korraldas Ukraina Krimmile ulatusliku droonirünnaku;

- Vene rünnakus Zaporižžjale hukkus üks ja sai viga 28 inimest;

- Vance: Ukraina sõda ei lõpe niipea;

- Julie Davis asub ajutiselt juhtima USA saatkonda Ukrainas;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1110 sõdurit.

Bloomberg: Trumpi meeskond on ette valmistanud viisid Venemaa survestamiseks

Asjaga kursis olevate inimeste sõnul on USA ametnikud valmistanud president Donald Trumpile ette rea võimalusi, kuidas suurendada Venemaale avaldatavat majandussurvet, kuna president Vladimir Putin venitab Ukraina sõja lõpetamisega, kirjutab Bloomberg.

Anonüümsed allikad hoiatasid, et Trump ei ole veel otsust langetanud, kuna diplomaatilised jõupingutused jätkuvad. Nad keeldusid täpsustamast, millised võimalused on laual, ja ütlesid, et iga otsus on ainult presidendi teha.

Venemaa teatas, et loob Sumõ oblastisse turvatsooni

Venemaa teatas reedel, et tema väed jätkavad turvatsooni loomist Ukraina Sumõ oblasti piirialadele, pärast Ukraina vägede Venemaal asuvast Kurski oblastist välja tõrjumist, kirjutab Reuters.

Ukraina korraldas möödunud aasta augustis sissetungi Venemaale, et püüda Vene vägede tähelepanu rindel kõrvale juhtida ja tulevastel rahuläbirääkimistel mõjuvõimu saada. Venemaa on aga jätkuvalt mures Ukraina vägede võimaliku sissetungi pärast Sumõst.

Venemaa president Vladimir Putin ütles märtsis, et Venemaa peaks Sumõ oblastisse puhvertsooni looma, et kaitsta end Ukraina võimalike tulevaste sissetungide eest.

"Põhja väekoondise üksused on lõpetanud Ukraina relvajõudude formatsioonide purustamise Kurski oblastis," seisis Venemaa kaitseministeeriumi avalduses. "Turvatsooni loomine Ukraina Sumõ oblasti piirialadel jätkub."

Üle 1,2 miljoni jälgijaga Venemaa sõjablogija Two Majors ütles, et Venemaa plaanib pealetungi Žuravkast Bilovodõsse, kahte Sumõ piiri taga asuvasse külla. "Meie langevarjurid, murdnud vaenlase visa vastupanu, edenesid Loknõa piirkonnas ja piiriäärsetes metsavööndites" Sumõ piirkonnas, kirjutas blogija reedel.

Vene õhudessantbrigaadi komandör ütles riiklikule uudisteagentuurile TASS, et Sumõs sõdivad Ukraina väed on demoraliseerunud. "Oleme nende juhtimissüsteemi lõhkunud," sõnas komandör.

Sumõ kuberner Oleh Hrõhorov ütles teisipäeval, et Venemaal ei õnnestunud puhvertsooni luua, kuid tunnistas, et neli piiriküla - sealhulgas Žuravka - on Venemaa rünnakute tõttu "hallis tsoonis".

Avalikele andmetele tuginev Ukraina projekt DeepState kirjutas, et umbes 82 ruutkilomeetrit Sumõ oblastist on võimalikus lahingutsoonis.

Venemaa teatel korraldas Ukraina Krimmile ulatusliku droonirünnaku

Venemaa kaitseministeerium väitis, et õhutõrje lasi Krimmi kohal alla 89 Ukraina drooni. Telegrami kanalid teatasid, et Sevastopolis, Džankois ja veel mitmes piirkonnas oli kuulda plahvatusi. Telegrami kanalite teatel toimusid plahvatused sõjaväe lennuväljade lähistel

Ukraina-meelne Telegrami kanal Crimean Wind teatas plahvatustest mitmes olulises kohas poolsaarel, sealhulgas Sevastopolis, Džankojas, Sakis, Novofedorivkas ja Kachas, kus asuvad Venemaa sõjaväe lennuväljad.

Venemaad ja okupeeritud Krimmi ühendaval sillal peatati mitmeks tunniks liiklus. Vene võimud väitsid veel, et Musta mere kohal tulistati alla 23 drooni, vahendas Ukrainska Pravda.

Vene rünnakus Zaporižžjale hukkus üks ja sai viga 28 inimest

Vene relvajõud ründasid neljapäeva hilisõhtul Zaporižžja linna droonidega, tappes vähemalt ühe inimese. Vigastada sai vähemalt 28 inimest, teatasid Ukraina võimud.

Kohalikud võimud teatasid, et Vene rünnaku tagajärjel hukkus 61-aastane mees. Rünnakus sai vigastada 10 meest ja neli naist, üheksa inimest viidi haiglasse, vahendas The Kyiv Independent.

Vene rünnaku tõttu hävis Zaporižžjas kortermaja Autor/allikas: SCANPIX/AP/Kateryna Klochko

Vance: Ukraina sõda ei lõpe niipea

Ühendriikide asepresident J.D. Vance avaldas neljapäeval intervjuus meediakanalile Fox News arvamust, et sõda Ukrainas ei lõpe niipea

Ameerika asepresident märkis usutluses, et nüüd teab vähemalt kumbki pool, milliseid rahu saavutamise tingimusi vastane esitab.

"Nüüd sõltub kõik venelastest ja ukrainlastest endist. Nad peavad jõudma kokkuleppele ja lõpetama selle julma ja jõhkra konflikti. See ei liigu kuhugi. See ei lõpe niipea. Jah, ukrainlased on vihased, sest neid on rünnatud. Aga nad kaotavad jätkuvalt tuhandeid sõdureid miilidepikkuse territooriumi eest. Loodan, et mõlemad pooled tulevad mõistusele," rääkis Vance.

"Ja kui nad seda teevad, siis sellepärast, et Donald Trump on pakkunud üht 21. sajandi parimat kokkulepet," rääkis Vance. .

USA välisministeeriumi pressiesindaja kinnitas samal ajal pressikonverentsil, et Ühendriigid osalevad endiselt Ukraina rahu saavutamise protsessis.

"Kuid USA ei hakka enam läbirääkimistel osalemiseks kiiresti mööda maailma ringi lendama nagu siiani. Nüüd on see kahe vaenupoole ehk Ukraina ja Venemaa vastutusel ning neil on aeg esitada ja arendada konkreetseid ideid selle kohta, kuidas see konflikt lõpetatakse," ütles kõneisik.

Julie Davis asub ajutiselt juhtima USA saatkonda Ukrainas

Suursaadik Julie S. Davis asub 5. mail Kiievis ajutise asjuri ametikohale ja hakkab juhtima USA diplomaatilist esindust, vahendas uudistekanal Ukrinform neljapäeval Ühendriikide Ukraina saatkonna ametlikul veebilehel avaldatud teadet.

"Suursaadik Davis on viimase 30 aasta jooksul teeninud kesksetes rollides, mille hulgas USA suursaadikuna Küprosel ja endise suursaadiku/erisaadikuna Valgevenes. Davis on varem teeninud välisministri abi asetäitjana Lääne-Euroopa ja Euroopa Liidu küsimustes ning USA NATO esinduse alalise esindaja asetäitjana," seisis avalduses.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1110 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 954 300 (võrdlus eelmise päevaga +1110);

- tankid 10 741 (+9);

- jalaväe lahingumasinad 22 369 (+5);

- suurtükisüsteemid 27 186 (+50);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1375 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1152 (+4);

- lennukid 370 (+0);

- kopterid 335 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 34539 (+138);

- tiibraketid 3196 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 46 882 (+132);

- eritehnika 3869 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.