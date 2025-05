Trump lõpetas ringhäälingute NPR ja PBS rahastamise

Konservatiivsed kriitikud on pikka aega süüdistanud NPR-i ja PBS-i kallutatuses ning leiavad, et meediaväljaanded ei suuda olla erapooletud.

NPR ja PBS said föderaaltoetusi rahvusringhäälingu korporatsiooni (CPB) kaudu. Trump teatas nüüd, et praeguses meediakeskkonnas on selline rahastamine ebavajalik.

"CPB lõpetab NPR-i ja PBS-i otsese rahastamise, mis on kooskõlas minu administratsiooni poliitikaga, et tagada, et föderaalne rahastamine ei toetaks kallutatud uudiseid. CPB juhatus tühistab olemasoleva otsefinantseerimise seadusega lubatud maksimaalses ulatuses ja keeldub tulevasest rahastusest," teatas Trump.

Lisaks andis Trump korralduse lõpetada NPR-i ja PBS-i kaudne rahastamine. Nii NPR kui ka PBS on varem öelnud, et Trumpi kavandatavad sammud avaldaksid laastavat mõju nendele ameeriklastele, kes loodavad nende kaudu hankida usaldusväärseid uudiseid.

Nii NPR kui ka PBS saavad raha erinevatest allikatest. Nad teenivad raha reklaamimüügist kui ka annetustest. See tähendab, et kumbki väljaanne ei lõpeta tõenäoliselt oma tegevust.