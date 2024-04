Kriitikud süüdistavad USA raadioringhäälingut vasakpoolses kallutatuses

Konservatiivsed ja liberaalsed kriitikud süüdistavad USA raadioringhäälingut NPR kallutatuses ning leiavad, et meediaväljaanne ei suuda olla erapooletu. Kriitikud leiavad, et NPR on nüüd kitsale vasakpoolsele sihtrühmale suunatud kanal ning see ei kõneta enam suuremat osa USA ühiskonnast.

Hiljuti sai NPR-i juhiks Katherine Maher, kes sattus kohe konservatiivsete aktivistide kriitika alla. Aktivistid hakkasid sotsiaalmeedias levitama Maheri varasemaid vastuolulisi postitusi ning leidsid, et Maher ei suudas olla erapooletu.

Näiteks teatas Maher 2018. aastal, et Donald Trump on rassist. Aktivist Christopher Rufo juhtis seejärel tähelepanu veel paljudele teistele Maheri postitustele ning paljud aktivistid jõudsid järeldusele, et Maher tegeleb vastupidise valgete pihta suunatud rassismiga. Seetõttu leidsid mõned vaatlejad, et hoopis Maher on rassist.

Maher ei töötanud samas nende postituste kirjutamise ajal NPR-is. NPR-i pressiesindaja ütles, et alates ametisse astumisest on Maher järginud väljaande eetikakoodeksit. Ka Maher ütles, et kasutas oma õigust sõnavabadusele ning on NPR-i juhina pühendunud kogu USA avalikkuse teenimisele.

Maheri suunaline kriitika on seotud NPR-i kauaaegse töötaja Uri Berlineri arvamuslooga. Berliner töötas ringhäälingus ligi 25 aastat ning ütles, et kanal on kaotanud ameeriklaste usalduse. Tema sõnul on väljaanne kaldunud vasakule ning ei esinda enam suurema osa avalikkuse huve.

Berliner ütles, et väljaanne jäi seetõttu ilma nii konservatiivsest kui ka liberaalsetest meediatarbijatest. Seetõttu sai NPR-ist nišikanal, mis teenindab ainult kindlat sihtrühma.

Samas mitmed NPR-i töötajad kritiseerisid Berlineri arvamuslugu. Nad süüdistasid oma endist kolleegi selles, et ta enne oma loo avaldamist ei küsinud väljaandelt kommentaari.

Rufo samas leiab, et kui NPR tahab olla avalik-õiguslik ringhääling, siis ei tohi see kõnetada ainult USA kõige vasakpoolsemat auditooriumi, vahendas The New York Times.

Ka Berliner tõi välja, et NPR pole enam erapooletu ning valis seetõttu 2020. aasta presidendivalimistel Joe Bideni poole. Berliner kirjutas, et tööl hakkasid mängima kõige suuremat rolli rassi ja identiteediga seotud küsimused. Töötajaid pidid seetõttu läbima spetsiaalsed DEI ( mitmekesisus, võrdsus ja kaasatus) programmide koolitused. Paljud liberaalsed vaatlejad samas leiavad, et DEI on oma olemuselt rassistlik ning selle toetajad kasutavad seda programmi isikuvabaduste piiramiseks.