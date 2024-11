Briti leht The Guardian lahkub Muski juhitud X-ist

Suurbritannia vasakpoolne ajaleht The Guardian teatas, et ei postita enam oma ametlike kontode sisu Elon Muski sotsdiaalmeediaplatvormile X, kuna lehe hinnangul leidub selles platvormis sageli häirivat sisu.

Ajaleht teatas, et on juba mõnda aega kaalunud X-ist lahkumist, kuna platvormil levib sageli häiriv sisu, nende hulgas on ka paremäärmuslikud vandenõuteooriad ja rassism. Seetõttu plaanib leht oma sisu mujal reklaamida, vahendas Politico.

Lehe hinnangul on X toksiline platvorm ning selle omanik Musk mõjutab selle kaudu poliitikat. Hiljuti selgus veel, et maailma rikkaim mees hakkab USA-s juhtima valitsuse tõhususe ametkonda ehk hakkab otsustavalt kärpima bürokraatiat.

The Guardian teatas, et X-i kasutajad saavad endiselt lehe artikleid jagada. Samuti võib leht vahel ise oma artiklites kasutada X-is jagatavat sisu.

Eelmisel aastal lahkus X-ist ka USA raadioringhääling NPR. Kriitikud süüdistavad samas ringhäälingut vasakpoolses kallutatuses ning meedias levivad nüüd väited, et ka NPR-i võib tabada Muski kärpekirves.

Ka Brüssel on üritanud Muski tiibu kärpida ning ametist lahkuv Euroopa Komisjoni asepresident Vera Jourova nimetas eelmisel kuul Muski "kurjuse eestkõnelejaks". Musk ei jäänud vastust võlgu ja rääkis, et Jourova on "bürokraatliku kurjuse kehastus".

Jourova on varemgi saatnud X-i suunas hoiatusi. USA järgmine asepresident J. D. Vance on samas Brüsselit hoiatanud, et EL ei tohi mingil juhul Muski platvormi tegevust reguleerida.