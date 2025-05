Sõjaline õppus Siil on reservväelastele reaalsuskontroll

Kohalikus tervisespordikeskuses jagati reservväelastele kätte vormiriided.

"Mul oli täna siin eriti hea meel näha Kalevi jalaväepataljoni formeerimist. Kuidas reservväelased tulevad ning kuidas juhtub see ime, kuidas tavalisest tsiviilisikust saab sõdur, kes on valmis oma ülesandeid täitma," ütles kaitseväe diviisi ülem kindralmajor Indrek Sirel.

Reservväelased võtavad õppust hea võimalusena end testida.

"See on selline reaalsuskontroll, et saad ise ka aru, et peaks end taas kätte võtma või mingeid muid oskusi taas avastama või selgeks õppima. Ma arvan, et see on kindlasti vajalik," sõnas reservväelane seersant Markus Reinboom.

Kapral Carlos Kuiv tõdes, et koos vormi ja meeskonnaga tuleb kunagi õpitu kiiresti meelde.

"Alguses on selline tunne peas, et üldse ei mäleta enam midagi, aga kui saab vormi selga ja meeskonnaga kokku, siis endalegi üllatuseks tuleb kõik õpitu lihtsasti meelde," ütles Kuiv.

Vormid käes, siirdusid sõdurid metsa oma allüksuse juurde.

"Allüksuse juures saab relva ja ülejäänud varustuse ning hakkab individuaalne väljaõpe, kiire relva meeldetuletamine. Kelle jaoks on relv uus, siis ka relvaõpe. Ning kui jääb aega üle, saab tegeleda meditsiini ja muu väljaõppega. Ja nii kui üksus on koos, siis mõned ohutustehnilised protseduurid ja järgmine tegevus on juba laskmine, kus nad saavad oma relvad sisse lasta," lausus Kalevi jalaväepataljoni vanemveebel Marko Taluste.

Õppuse jooksul näeb liitlaste, kaitseväe ja Kaitseliidu üksuste taktikalist liikumist kõikjal Eestis, teatas kaitseväe peastaap. Peamised lahingulised väljaõppetegevused toimuvad Kirde-Eestis kaitseväe keskpolügoonil ja Kagu-Eestis Nursipalu harjutusväljal, samuti nende harjutusalade ümbruses.

Lääne-, Põhja,- ja Kesk-Eestis toetavad õppusel osalevad üksused ja väejuhatused Eesti diviisi operatsioone ning julgestavad tagala-ala. Sellega seoses võib üle Eesti märgata erinevaid relvasüsteeme ja militaarsõidukeid.

Eestist osaleb õppusel kaitseväe peastaap, diviisi staap ja diviisi allüksused, samuti küberväejuhatus, toetuse väejuhatus, merevägi ja õhuvägi, erioperatsioonide väejuhatus, kaitseväe luurekeskus, sõjaväepolitsei, kaitseväe akadeemia ning Kaitseliit, samuti on õppusel esindatud NATO lahingugrupp Eestis ja NATO eelpaigutatud staabielement Eestis.