Narvas valmistas toitlustaja koolilõunat staaride lemmikretseptide järgi

Narva gümnaasiumi noored tutvusid esmaspäeval tennisist Anett Kontaveidi lemmiktoiduga.

Narva gümnaasiumi söögivahetunnis pakutakse noortele chili con carnet. Jagamisele läheb 500 portsu Mehhiko päritolu hautist, mida koos pastaga võiks isegi tavaliseks koolitoiduks pidada.

"Täna pakume hakklihakastet, mis on küllaltki toitev ja veidi rasvane. See on laste lemmiktoit, kuidas seda mitte armastada," koolisöökla juhataja Ksenia Belkova.

Noored avastavad Anett Kontaveidi lemmiktoidus uusi maitseelamusi.

Vitalile ja Iljale makaronid väga ei maitse.

Anastassia ütles, et toit oli väga maitsev. "Ma väga armastan meie koolisööklat. Kui toit on ebatüüpiline, siis see on parem," ütles ta.

Kui toiduga on asi selge, siis kuulsaid eestlasi tuleb veel tundma õppida - küsitletud noored ei teadnud, kes on Anett Kontaveit.

Põnevat koolilõunat ja uusi maitseid pakuti täna 85 koolisööklas üle Eesti.